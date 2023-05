Abandono inesperado en 'Pasapalabra': Roberto Leal explica la repentina ausencia de una de las concursantes más prometedoras

En el último programa de 'Pasapalabra', nos enteramos del abandono de Encarni. La concursante más prometedora desde Rafa y Orestes tuvo que dejar el programa debido a motivos personales.

"Ojalá vuelva"

Han pasado ya dos meses tras la victoria de Rafa en 'Pasapalabra'. Desde entonces, Encarni ha sido una de las concursantes más destacadas, acumulando 16.800 euros a lo largo de 27 programas.

No obstante, la almeriense no va a poder continuar concursando por el momento. Roberto Leal fue el encargado de comunicar que Encarni "no va a poder seguir jugando" en 'Pasapalabra', por "motivos personales importantes".

El presentador aclaró también que se trata de temas familiares, pero que esperan recuperarla en un futuro, por lo que todo parece indicar que su ausencia no implica que Encarni no pueda volver más adelante si lo desea.

Justo en el programa anterior, Encarni y Moisés, su actual rival, habían quedado en empate e iban a evitar su paso por la Silla Azul. Leal le ha querido dedicar unas palabras de parte de todo el equipo: "Te vamos a echar de menos. Grandísima concursante. Ojalá vuelva".

