Entre abucheos, Mario Casas le explica a David Broncano por qué fue antes a 'El hormiguero' que a 'La revuelta'

Mario Casas se pasó anoche por 'La revuelta' para promocionar su nueva película, 'Escape'. El actor recibió los abucheos del público por haber ido antes a 'El hormiguero', y explicó que lo hizo "para no quedar mal" con ellos.

"Vaya público navajero"

Aparte del cantante mexicano Carín León, Mario Casas también fue uno de los invitados de anoche en 'La revuelta'. Allí fue a hablar de 'Escape', la nueva película recién estrenada de Rodrigo Cortés, e incluso confesó que el único retoque estético que se haría sería ponerse pelo, lo que acabó derivando en que David Broncano hiciera un fotomontaje para ver cómo sería el actor calvo.

La peor pesadilla del actor: convertirse en "Mario Calvas"

Al público del programa no se le pasó por alto que el actor había ido antes a 'El hormiguero' y le abuchearon en cuanto surgió el tema. Casas explicó los motivos de por qué había hecho las cosas en ese orden:

"Estoy obligado, bueno, no obligado pero tengo que promocionar (la película). Es verdad que 'Escape' es de TVE... ¿Sabes qué pasa? Que yo había hablado con 'El hormiguero' y ya había quedado antes. Y después no les iba a decir que tenía que ir primero a 'La revuelta', no podía hacer eso, quedaba fatal con ellos, entiéndelo".

Parece que no convenció demasiado, porque los espectadores volvieron a abuchearle, pero él se lo tomó con humor: "No puede ser. Estoy pillando calvo, me abuchean...". "Vaya público navajero" bromeó Broncano, que añadió: "A nosotros nos da igual que la gente vaya antes aquí que allí". "A ellos creo que no" dejó caer Casas.

¿Cómo fueron las audiencias?

Un día más, la cosa estuvo reñida entre los datos de audiencia de 'La revuelta' y 'El hormiguero', que ganó en el porcentaje general por unas milésimas, con 14,9% de share y 1.989.000 espectadores de la visita de Karla Sofía Gascón (actriz de la esperada 'Emilia Pérez') frente al 14,6% y 1.990.000 de Broncano, que volvió a alzarse en la franja de estricta competencia: 15,2% y 2.076.000, por encima del 13,6% y 1.860.000 de Pablo Motos.

