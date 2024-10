Elsa es expulsada de 'Gran Hermano' y desata la polémica con una inesperada petición. "No seas tan manipuladora"

La gala de anoche de 'Gran Hermano' se saldó con una expulsada y un abandono. Vanessa fue la elegida para dejar el reality y sorprendió a todos con una ineserada decisión: que su marido abandonara también y se fuera con ella, levantando así la polémica entre el público y el propio plató.

"Eso no es amor, es tiranía emocional"

La gala del jueves en 'GH' trajo una nueva expulsión: Daniela se libró y Vanessa tuvo que acatar la decisión de la audiencia y dejar la casa de Guadalix de la Sierra. Eso sí, antes de marcharse grabó un mensaje para su marido Javi, en el que le pedía que abandonara él también el reality porque "estaba mal y lo único que le iba a reconfortar era estar con él".

Javi le confiesa a Jorge Javier que él quiere seguir concursando pero...

Javier se quedó en shock, porque a él "le apetecía continuar" en el concurso, y así se lo hizo saber Jorge Javier Vázquez a Vanessa cuando esta llegó al plató:

"Estamos todos un poco desbordados con la situación. ¿Qué va a pasar con Javier? Te lo voy a decir claramente: él se quiere quedar. Otra cosa es que tú, de una manera muy egoísta, pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, quieras que abandone. Te pido, por favor, que no seas tan manipuladora y que le dejes disfrutar de su concurso".

"Date la oportunidad de crecer como persona y que él crezca como persona. Es absolutamente incomprensible tu decisión, nadie lo entiende. No intentes arrastrar a Javi en tu dinámica, se lo está pasando bien y ha dicho que hará lo que tú quieras. Eso no es amor, es tiranía emocional. ¿No lo has visto? Le estás empujando a hacer lo que tú quieres".

Vanessa puso cara de 'Mí no comprender' y siguió erre que erre con que quería que se fueran los dos juntos. Al conectar con su marido, Javier confirmó que quería quedarse, pero que su mujer estaba por encima de eso. "Te he dicho que mañana te vas a despertar y te vas a arrepentir" le advirtió por última vez Vázquez. Pero nada de eso sirvió, porque Javier aceptó finalmente seguir los pasos de su mujer: "Siento muchísimo perderte como concursante de 'GH' y te digo una cosa: No te lo mereces" le despidió el presentador.

