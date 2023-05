"Esto es una vergüenza". 'Masterchef 11' despertó la ira de Jordi Cruz y expulsó a la concursante que preparó un plato "incomible"

La gala 13 de 'Masterchef 11' trajo consigo el mayor cabreo de Jordi Cruz en lo que llevamos de edición y una nueva expulsión: Marta tuvo que abandonar el concurso por una anguila que "no se podía comer".

Emplata como puedas

La primera prueba de la noche fue un baile de graduación, en el que los concursantes debían hacer la declaración más original a sus compañeros y luego trabajar por parejas esposados y cocinar dos aperitivos. Durante el cocinado, dos aspirantes lograron cabrear a Jordi hasta límites insospechados.

Jorge Juan y Ana empezaron bien pero pronto tuvieron problemas y no pudieron emplatar a tiempo. Cuando el juez se acercó a darles la opción de presentar lo que tenían, Ana se negó enfadada. Al final accedió pero se lo tomó a cachondeo, haciendo que Jordi terminara explotando: "Poneos las pilas porque esto es una vergüenza".

En la prueba de eliminación, Ana, Camino, David, Luca, Francesc, Fray Marcos y Marta tuvieron que hacer un cocinado con un ingrediente en concreto. A la anguila de Marta le faltó cocción y le ganó la expulsión: "No se puede comer, es un mal plato" sentenciaron los jueces.

"No me siento descontenta. Siento que he arriesgado, que lo he intentado y que he luchado. 'Masterchef' ha sido un vendaval de emociones, ha sido maravilloso. Ha sido magia pura" se despidió del concurso.

