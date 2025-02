Fernando Tejero y David Broncano hacen las paces después de años enfadados. "Me dolió muchísimo"

Fernando Tejero visitó 'La revuelta' para presentar su nueva obra de teatro, 'Camino al zoo'. El actor no había vuelto al programa desde 'La resistencia', por el pique que había por unas declaraciones que hizo David Broncano sobre él. Finalmente, anoche enterraron el hacha de guerra y lo sellaron con un beso.

"No sabía qué decir y me bloqueé"

Tal como explicaron al principio de 'La revuelta', Fernando Tejero no había vuelto al programa desde que lo visitó en la temporada 1 de 'La resistencia' hace ocho años. Anoche, decidieron abordar el tema desde un buen principio: "Tenía ganas de venir. Sinceramente, no lo pasé muy bien" admitió Tejero al llegar.

El actor relató que había cierto resquemor entre ellos por aquella vez que Ibai preguntó a Broncano por cuál había sido el peor invitado que había tenido en el programa y él contestó que Tejero:

"Me dolió muchísimo. Luego lo arreglaste diciendo: 'No el peor, pero sí el que más me ha defraudado'. (Pensé): 'Qué hijo de la gran puta eres'. Luego ya, cuando empecé a ver el programa, que no lo había visto, (ya pillé el tono). Sé que la cagué. Me preguntaste lo del dinero, yo no sabía qué decir y me bloqueé".

Hicieron una pequeña pausa para anunciar que era el cumpleaños del intérprete, que cumplía ni más ni menos que 60 años: "Vaya estado físico. Estás en un momento muy fresco. Muy buena genética" admiró el presentador y retomó el tema del pique, admitiendo su parte de culpa:

"En esa época es verdad que, si se torcía un pelín, me costaba rehacerlo. Tú te pusiste nervioso, yo no sabía por dónde tirar y nos espantamos los dos. Yo lo conté, tú te enfadaste... Me disculpo por no haber sido ese día capaz de empatizar contigo e hilarlo por otro lado".

"Yo también me culpabilizo porque no entré al trapo y no supe salir de la situación" concluyó Tejero, se dieron un abrazo y se estrecharon la mano para firmar la paz. Justo el público empezó a corear:"¡Que se besen!", así que también lo sellaron con un beso fugaz.

