Pedro Acosta confiesa que no tiene carnet de moto en 'La revuelta' y consigue plantarle cara a las audiencias de 'El hormiguero'

Pedro Acosta fue el invitado de la noche del jueves 20 de febrero en 'La revuelta'. El piloto de MotoGP le confesó a David Broncano que no tiene el carnet de moto, y su visita le valió al programa una victoria en estricta competencia contra las audiencias de 'El hormiguero'.

"Cada vez que cojo una moto, me hago daño"

Además del grupo Los Delinqüentes, 'La revuelta' también recibió a Pedro Acosta, A.K.A. "El tiburón de Mazarrón". En relación a su apodo, el piloto de MotoGP le contó a David Broncano que no le iban mucho "los bichos del mar": "¿Vas en motillo a la playa?" le preguntó el presentador, a lo que él contestó: "No, es que no tengo carnet".

Broncano se quedó muy sorprendido y Acosta se lo explicó: "Es una putada explicar esto, luego vas a 320 (kilómetros por hora) y después... Tengo el de coche. Paso un poco del tema, cada vez que cojo una, me hago daño". Algo muy habitual en pilotos, ya que las licencias para competir no tienen nada que ver con los de circulación vial convencionales.

Audiencias reñidas

La visita de Acosta permitió a 'La revuelta' interponerse en la buena racha de audiencias que estaba teniendo 'El hormiguero' en los últimos días. El de Broncano consiguió 14,5% de share y 1.871.000 espectadores, frente a los 15,1% y 1.941.000 del de Pablo Motos.

Si bien la visita de Mario Casas al espacio de Antena 3 fue lo más visto de la noche, no fue una victoria absoluta, ya que en la franja de estricta competencia Broncano le superó por un margen muy pequeño: 15% y 1.945.000, frente al 14,9% y 1.935.000. Algo llamativo, teniendo en cuenta que 'El hormiguero' ha estado anotándose los mejores datos en ambas franjas durante los últimos seis programas.

