Ciudadanos se cuela entre el público de 'La revuelta' con el cameo de uno de sus exmiembros. "Ahora son como una asociación de vecinos"

La entrevista a Anna Castillo no fue lo único reseñable del episodio de anoche en 'La revuelta'. Entre el público del programa, resulta que estaba Edmundo Bal, excandidato de Ciudadanos, que se sacó la oposición de abogado y ahora trabaja al margen de la política.

"¿Amenazáis con volver a presentaros?"

Uno de los momentos más divertidos de 'La revuelta' de ayer fue cuando David Broncano descubrió quién era uno de los asistentes del público: ni más ni menos que Edmundo Bal, excandidato a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, partido al que entró en 2019:

"Dejé de ser diputado en 2023 y ahora soy abogado del Estado, estoy aquí con mis compañeros. Somos los abogados de TVE. A mí me expulsaron de Ciudadanos porque soy un tipo revoltoso. Me echó el que en aquel momento era secretario general, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado del PP" explicó Bal.

El presentador quedó muy sorprendido de la situación y le preguntó a Bal si el partido seguía existiendo, ya que no hemos vuelto a saber de él: "Sigue existiendo, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones, son como una asociación de vecinos" respondió el aludido.

"Por primera vez, sí que son ciudadanos" rio Sergio Bezos. "Albert Rivera ahora es presidente de un club de negocios" añadió el expolítico. "¿Amenazáis con volver a presentaros a algo en algún momento?" no pudo evitar preguntar Broncano, y Bal lo negó categóricamente: "No me voy a presentar a nada".

¿Cómo fue en audiencias?

Anoche, 'El hormiguero' se coronó como lo más visto con la visita de Leo Harlem por enésima vez, que reunió a 15,7% de share y 2.065.000 espectadores. En un segundo puesto, quedó 'La revuelta' con 14,1% y 1.867.000, seguido de 'First Dates' (7,2% y 941.000) y 'GH Dúo: Express' (7,1% y 930.000).

