Anna Castillo sorprende a David Broncano con su contundente respuesta a las preguntas de sexo y dinero. "El Goya no te da ni un euro"

Anna Castillo visitó el martes 18 de febrero 'La revuelta' para presentar su nueva serie. La actriz le confesó a David Broncano lo que supone ganar un Goya y le sorprendió con "una de las respuestas más contundentes" a sus preguntas habituales de sexo y dinero.

"Me gusta el momento luz tenue"

Anna Castillo fue a presentar en 'La revuelta' la serie 'Su majestad', que se estrena en Prime Video el 27 de febrero. La serie cuenta la historia de una princesa que va a convertirse en Reina de España: "¡Qué curioso que se estén haciendo dos series monárquicas a la vez! Creo que es muy importante reírnos de nosotros mismos y del país que somos" dijo la actriz, en referencia a 'La vida breve', miniserie de Movistar Plus+ de la misma temática.

Además, también hablaron de cuando ganó el Goya por 'El olivo' y sus siguientes nominaciones por 'La llamada', 'Viaje al cuarto de una madre' y 'Girasoles silvestres', aunque garantizó que eso no le había reportado beneficio económico: "El Goya no te da ni un euro. De hecho, pagas por ser académico".

Cuando Broncano le hizo la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, sorprendentemente le dio una cifra aproximada: "Tengo dos hipotecas, cada vez que me entra pasta, amortizo. En patrimonio total, si vendiera las casas, yo creo que tendría como un millón".

Donde el presentador quedó completamente impresionado fue en su respuesta a cantidad de relaciones sexuales en el último mes: "20 o así". "De las respuestas más contundentes" admiró Broncano. "Me sale natural. No soy muy mañanera, (soy) muy de siesta, muy de noche. El sexo nocturno me parece bonito, el momento luz tenue me gusta" concluyó Castillo.

