"He escondido 30.000 euros para pagar impuestos". Leonor Watling confiesa a David Broncano su problema a la hora de gestionar el dinero

Tras presentar la gala de los Premios Goya 2025, Leonor Watling se pasó por 'La revuelta' junto a Javier Gutiérrez para presentar su nueva serie. Cuando David Broncano les planteó la pregunta del dinero, la actriz confesó que tiene que escondérselo por casa para no acabar gastándolo todo y pidiendo préstamos para pagar los impuestos.

"A los actores nos pagan mucho de golpe y te vienes arriba"

Cuando Leonor Watling y Javier Gutiérrez presentaron 'La vida breve' en 'La revuelta', la miniserie que Movistar Plus+ estrena el 13 de febrero, David Broncano les planteó las preguntas habituales de cuánto dinero tienen en el banco y cantidad de relaciones sexuales en el último mes.

En cuanto a la primera, Watling sorprendió confesando su estrategia de esconderse dinero por la casa para no caer en la tentación de gastárselo todo y poder pagar los impuestos sin tener que pedir un préstamo al banco:

"Este año bien, trabajé mucho, entró pasta. Lo que pasa es que vienen ahora los impuestos, está todo guardado, escondido para que no lo vea porque si no... acabaré pidiendo préstamos para pagar impuestos y no sería la primera vez que me ha pasado. A los actores nos pagan mucho de golpe y te vienes arriba. Entonces llega mayo y tienes que ir al banco (a pedir un préstamo). Alguna vez me he comprado un bolso, luego he llegado a casa, he visto la cuenta del banco y he dicho: 'Igual no hacía falta'. He escondido 30.000 para pagar los impuestos".

"A mí, hablar de sexo y dinero me parece poco elegante, impúdico. Yo soy una hormiguita, no gasto el dinero en bolsos. No como Leonor. Yo soy más de ahorrar. Tengo cargas familiares, al tener hijos, uno también..." fue la respuesta de Gutiérrez. "Yo pensé: '¿Universidad o bolso?'. Bolso. Les mando un beso (a mis hijos), ojalá consigan becas" rio la actriz.

"Pagamos muchos impuestos y, si haces dos películas, sabes que una es para pagar esos impuestos" continuó el actor. "Y luego de repente, el año siguiente no trabajas" apuntó Watling. "Nosotros tributamos un 51%" concluyó su compañero.

