Salva Reina se cachondea de David Broncano y le confiesa su momento más vergonzoso durante los Goya. "Hice bastante el ridículo"

Tras ganar el Goya a Mejor actor revelación por 'El 47', Salva Reina comenzó la semana pasándose por 'La revuelta'. El intérprete troleó a Broncano haciéndole creer que le había traído el premio y le contó la verdad sobre el momento en que abrazó a Antonio Banderas durante la gala de premios.

"¿Pero quién es este tío?"

Salva Reina entró en el plató de 'La revuelta' con una muleta y con lo que parecía su Goya a Mejor actor revelación dentro de una bolsa. David Broncano le preguntó por qué cojeaba y él le confesó que ya le dolía un poco el menisco antes de la gala de los Premios Goya 2025 y fue a peor después de la fiesta.

"Un día estaba así: 'Me duele, me duele'. Y era el menisco. Yo fui al médico y le dije: 'Por favor, no quiero ir como Fraga'. En la gala no me dolía, pero por la mañana sí" le relató y Broncano no pudo evitar que se le terminaran yendo los ojos hacia el supuesto premio que llevaba en la bolsa: "¿Es el cabezón?".

Sin embargo, cuando el presentador retiró la bolsa no se trataba del premio, sino de un busto de Buda: "Robado de la entrada de la casa de un futbolista, ¿eh?" se cachondeó Broncano y pasaron a charlar sobre la ceremonia. Reina le contó que le pareció un poco irónico que tanta gente se sorprendiera de que le dieran el premio y su ocurrencia de abrazar a Antonio Banderas cuando no le conocía de nada:

"No lo esperaba nadie. Al cuarto que me dijo (que le sorprendía que hubiera ganado), digo: 'Joder, tan malamente no lo he hecho'. Como piropo, bien pero mal. Emoción a posteriori porque fue le sábado, hice bastante el ridículo, lloré... Yo no quería subir al escenario, quería correr por ahí. Vi a Antonio Banderas con los brazos abiertos y me abracé ahí. No nos conocemos, (se debió de quedar como diciendo): '¿Pero quién es este tío?'. Al primero que me mostró cariño, a él fue".

"Si no te hace de tope Antonio Banderas, acabas así" se cachondeó el presentador, poniéndole una foto de la famosa huida de Montoya en 'La isla de las tentaciones'. "Ese era yo después de la fiesta. (Gritando) ¡No me duele!" se rio Reina.

