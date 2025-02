Los Goya 2025 lo petan en audiencia pero marcan su peor dato de espectadores desde hace casi dos décadas. Las pifias que sembraron la gala no han debido ayudar

Con los Goya 2025 ya repartidos, y con 'El 47', 'Segundo premio' y 'La habitación de al lado' como el trío de largometrajes más premiados de la noche con cinco y un empate a tres estatuillas por cabeza, es el momento de hacer balance sobre la acogida que ha tenido la ceremonia en términos de audiencias televisivas. Los datos, curiosamente, desvelan una muy buena y una muy mala noticia al mismo tiempo.

Bien... pero mal

Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España —toma ya— se las apañaron para arrasar a sus competidores una vez concluyó el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con el que coincidió durante la primera hora de emisión, rascando un 24,4% de share total en la franja situada entre las 22:00 horas y, aproximadamente, la 1:45 de la madrugada.

Esta cifra es la más alta desde el año 2020, cuando los Goya reunieron a un 26,1% de los televidentes. En los años consecutivos, tal y como recoge VerTele! la evolución del share de la gala fue del 15,6% en 2021, del 22,9% en 2022, del 23,4% en 2023 y del 23,5% en el pasado 2024, implicando una ventaja de 9 décimas en un 2025 que, por otro lado, ha marcado un mínimo de espectadores desde hace casi dos décadas.

Y es que el sarao presentado por Maribel Verdú y Leonor Watling fue seguido tan sólo por 2.340.000 televidentes; número que confirma una tendencia descendente y que marca el nivel más bajo desde el año 2006, cuando la entrega de cabezones reunió únicamente a 2.304.000 personas frente a sus pantallas. Desde entonces, la cifra más alta se marcó en 2016, con 3.900.000 espectadores siguiendo la emisión.

Cortes, caos, turras... y Edu Sola

A este bajón no ayudaron, probablemente, los no pocos problemas técnicos y logísticos a los que se enfrentó una ceremonia que arrancó con un número musical a cargo de Miguel Ríos y Amaral, que entonaron el mítico 'Bienvenidos' acompañados de algunos nominados... y que sufrió los primeros cortes de sonido de los varios que tuvieron lugar a lo largo del primer tramo de la noche; afectando también a Salva Reina, cuyo discurso de aceptación al Goya al mejor actor secundario no pudimos escuchar íntegramente.

A esto, que se vio agravado por fallos con la microfonía y con alguna que otra interrupción en la señal de emisión, debemos sumar el que, probablemente, sea el aspecto más criticado de toda la noche: los no pocos errores en los subtítulos en directo que se incorporaron al discurso de Richard Gere, premiado con el Goya internacional. Unos textos cuya dudosa calidad llegaron a plantear la duda de si estaban realizados con inteligencia artificial.

No obstante, las entradas tardías, la ausencia de algunas frases y la peculiar sintaxis de algunas oraciones —algo, por otro lado, comprensible por lo complicado de traducir e interpretar simultáneamente un speech totalmente improvisado— fueron obra de la imperfecta pero necesaria mano humana, tal y como ha confirmado la Academia a El País.

Tan confusa —0 más— que los subtítulos del señor Gere fue la entrega del Goya a la mejor película con la que culminó el show granadino, que quedó repartida entre 'El 47' y 'La infiltrada' en el primer ex aequo —un empate para los mortales— de la historia de los premios. Este momento pilló totalmente desubicado tanto a los implicados directos como a Carlos del Amor, narrador de la gala, que entre comprensibles titubeos seguramente también llegó a pensar que se había liado un 'La La Land' a la española.

Este insólito clímax alargó aún más la larguísima ceremonia de tres horas y cuarenta minutos, cargada de discursos interminables, bajones de ritmo importantes y un exceso de gravedad constante que invita a dudar si "fiesta" es el mejor adjetivo para unos Goya en los que faltaron momentos memorables más allá de las pifias de rigor. Y del discursazo de Edu Sola, claro está.

