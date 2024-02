La final de 'OT 2023' concluyó la edición coronando a su ganadora por mayoría aplastante

Se acaba la temporada 2023 de 'Operación Triunfo': anoche, el reality de Amazon Prime Video celebró su final y cumplió todas las apuestas coronando a Naiara como la ganadora por mayoría aplastante.

Ganadora de la edición

La gala de anoche de 'OT' puso toda la carne en el asador: Naiara, Juanjo, Ruslana, Lucas, Martin y Paul Thin se enfrentaron como finalistas sobre el escenario, aunque les acompañaron sus familiares entre el público, aparte de los profesores y el jurado.

Además, Chenoa participó en la actuación grupal (y terminó llorando de la emoción) y todos los compañeros expulsados (Chiara, Bea, Salma, Álex, Álvaro, Denna, Omar, Violeta, Cris y Suzete) volvieron para cantar el himno de la edición, 'Historias por contar'.

El primer corte dejó fuera a Martin, Juanjo y Lucas, y los porcentajes finales de la app del programa concretaron el pódium final: Ruslana en tercer lugar con 25%, Paul Thin en segundo puesto con 26% y Naiara con 49% se alzó en el primer puesto y fue la ganadora de la edición y de los 100.000 euros del premio.

Actuaciones de la noche

La actuación grupal que abrió la gala fue 'Last Dance' (Donna Summer), seguida de Lucas con 'Pillowtalk' (Zayn), Paul con 'Baby hello' (Bizarrap y Rauw Alejandro), Martin con 'Golden hour' (Jvke), Naiara con 'Sobreviviré' (Mónica Naranjo), Ruslana con 'Zombie' (The Cranberries) y Juanjo con 'Without you' (Harry Nilsson).

En Espinof: