'First Dates': la cita con los mellizos juerguistas que salen juntos a ligar. "Le duro tres asaltos"

Hay hermanos que lo comparten todo, hasta los ligues. Desde luego, los mellizos de 'Firt Dates' vinieron al programa a jugar, lo que no esperaban es que una de sus citas les saliera votante de Vox.

¡Vaya par de gemelos!

Manolo y Antonio son mellizos, tienen 51 años, trabajan como pintores y viven en Terrassa. A los dos les va la marcha y salen a ligar juntos en la discoteca, a veces incluso se intercambian los ligues porque no se dan cuenta ni cuenta.

La primera de sus citas es Ana, de 53 años, también de cerca de Barcelona (Piera). Nada más llegar se quedó flipando al ver a los gemelos y no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero en cuanto reconoció a Manolo de haberlo visto bailando en el pódium de una discoteca, entendió que no era un 2x1 y comenzaron con su cita ellos dos.

En cuanto a la cita de Antonio, se trata de Susana, 48 años, trabaja como cuidadora en Ávila. Se define como "muy traviesa, muy bandolera pero buena persona", fue chunga pero ahora es guay. El mellizo está encantado con ella: "Tiene un cuerpazo, me pilla por banda y me destroza a los dos días, le duro tres asaltos".

La primera impresión de Ana no es muy buena: "Es muy bajito y delgadito, a mí me gustan más hechos". Ella le dice a Manolo que le sorprende su acento andaluz para llevar viviendo en Cataluña tantos años y él le cuenta que de joven tenía un pelazo a lo 'Grease'. Donde chocan de lleno es en el tema de los gatos: él tiene uno persa y ella los odia.

En la otra mesa, Antonio le dice a Susana que parece más joven y ella le contesta que le suelen echar más. Él se queda descolocado cuando ella se ríe en su cara y aclara que se refería a "unos cuantos polvos más": "No lo pillas, eres cortito". A partir de ahí, la conversación ha sido todo hablar de sexo: para Susana es el 99% de una relación y le ha preguntado cuántos aguanta al día: "¿Solo tres?".

Volviendo a la cita de Manolo, Ana dice que antes comía mucho y que no le gusta "andar por andar" pero le gusta bailar, algo que él ha apoyado fervientemente. Poco a poco, parece que ha cambiado el ambiente y ha reinado el buen rollo. "Me transmite energía y alegría. Me gusta su sonrisa" ha dicho ella. Al final, los dos han estado tan a gusto que han decidido tener otra cita juntos, por probar.

Todo lo contrario que Antonio y Susana. La conversación ya se había tornado raruna cuando él ha explicado que su anterior relación se rompió por la pandemia y ella le ha contestado que "podía haber estado follando todo el rato". Más que nada porque ha sido la excusa para que ella siguiera mareándole por no pillar sus bromas: "Yo busco alguien con carácter, más picarón".

Pero lo que ha hundido cualquier futuro es que, cuando le ha dicho que es de Terrassa, ella ha saltado: "No serás independentista". Porque claro, ella es de Vox y le tiene enamorada Abascal. Cuando se ha enterado, Antonio casi se cae de la silla y deja claro que una relación así "no le cuadra". Al final, cada uno por un lado y santas pascuas.

