'First Dates': el rechazo de una soltera al descubrir la edad real de su cita. "El señor muy educado, pero no me gusta"

La edad es un estado del alma... y del cuerpo. Solo hay que ver la reacción de Lupe en 'First Dates', que ya le hizo la cruz a su cita en cuanto vio que aparentaba muchos más años de los que tenía.

"Lo veo mayor para mí"

Juan Luis tiene 62 años, es funcionario y vive en Madrid. Hace años era un tío guaperas que ligaba y ahora, pues no liga ni con cola. Desgraciadamente se casó y considera que ha perdido 32 años de su vida. Viene buscando alguien que sea "una persona normal".

Lupe, por su parte, tiene 60 años, trabaja en la limpieza y también viene de Madrid. Es viuda, busca movimiento y asegura que "jamás te apuñalará por la espalda". A Juan Luis le ha visto buen pelo pero su semblante no le termina de encajar.

Cuando él le ha dicho que tiene 62 "pero que no los aparenta", ella casi se cae de la silla y le ha asegurado que parece que tiene más: "Lo veo mayor para mí". Lupe comenta que quiere un compañero de vida para viajar, a lo que Juan Luis contesta contándole su sueño de recorrer Europa en caravana: "Yo soy más de hotel, lo de los campings no va conmigo" ha dicho ella.

A partir de ahí, Lupe ha aprovechado para llevarle la contraria en todo: si él dice que ahora es cuando está necesitado de compañía, ella arremete diciendo que no ve la necesidad de estar con alguien porque se hace mayor: "No voy a estar aguantando a alguien que no me guste".

El asalto continúa: cuando él se ha quejado de la gente que trata mejor a los animales que a los hijos, ella contraataca diciendo que el animal te da un amor incondicional... aunque no tenga animales. El interés era tan nulo que incluso Lupe se ha metido en el baño para llamar a su hija: "El señor muy educado... pero no me gusta".

En la decisión final, él ha intentado ser educado y ha dicho que tendría otra cita pero como amiga y ella ha vuelto a saltar: "Aquí no he venido a buscar amistad, que amigos ya tengo muchos".

