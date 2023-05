'First Dates': el soltero guardaespaldas que casi se queda sin cita por no saber cuándo fue la Revolución francesa

Los concursantes de 'First Dates' por fuerza tienen que creer en el amor a primera vista. No obstante, pocas veces hay una conexión tan grande como la de Dody y Rilis, que casi se queda en nada por no saber responder una pregunta de cultura general.

El guardaespaldas

Dody trabaja como guardaespaldas, tiene 37 años, de origen árabe y vive en Guadalajara. Ha sido guardaespaldas de auténticas celebridades, desde jeques hasta el mísimisimo Will Smith. Le gustan las mujeres feministas y naturales, ya que la belleza está en el corazón.

Rilis es profesora de idiomas, tiene 53 años, su familia es alemana y reside en Madrid. No soporta de una cita que la otra persona no haya leído más de dos libros, que no hable idiomas y que fume, porque tiene traumita desde que le operaron las cuerdas vocales.

Nada más verse sintieron un flechazo: "¡Qué guapo!" exclamó ella. "Mi corazón se palpitó. Gran mujer, bellísima... me encantó" comentó él. Además, Rilis casi se deshace cuando él empezó a hablarle de todos los idiomas que habla: francés, árabe, alemán, español e inglés.

Según Rilis, su cita ideal no es "pim, pam, toma lacasitos" sino que quiere que la otra persona se esmere. Y así ha sido: la caballerosidad de Dody, su "aura luminosa" y encima se le puso a cantar: "Siempre se fijan en mí chicos muchísimo mejores que yo".

Justo cuando iba a pedir que se lo pusieran para llevar, Rilis ha salido con una exigencia sorpresa: Dody tenía que decirle qué día es su cumpleaños sabiendo que es el mismo día de la Revolución francesa: "Si no tiene cultura general, no me interesa".

Aunque al final Dody no supo contestarle, no podrían estar más felices con la cita: "Tú y yo tenemos un futuro precioso" le ha dicho ella. Así que ambos han decidido "dejarse querer" y seguir conociéndose fuera del programa. Bien está lo que bien acaba.

