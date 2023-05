'First Dates': la soltera de Valdepeñas y su reacción al ver la estampa de su cita. "Se ha escapado del museo de la ciencia"

El amor a primera vista existe... y el desamor también. Maribel se quedó a cuadros cuando vio por primera vez a Paco en 'First Dates' y esa primera impresión no era del todo errónea, ya que al conocerse mejor se dieron cuenta de que eran como el agua y el aceite.

Un-match

Él es Paco, de 79 años, jubilado. Viene de Puertollano (Ciudad Real) y considera que su mayor virtud es ser elegante ya que, según dice, de esos en su pueblo hay pocos. Algunos amigos le llaman "El Puma", Ricky Martin o incluso Georgie Dann. Lleva soltero toda la vida y le gustaría encontrar pareja porque ya está cansado de estar solo.

Ella es Maribel, 72 años, separada y viuda, también jubilada. Vive en Valdepeñas (Ciudad Real) y se define como antisistema. La soltera no pudo disimular su primera impresión al verlo ahí sentado: "Parece que se ha escapado de algún museo de la ciencia". Paco tampoco se mostró muy entusiasmado: "No tiene el tipo que me gusta a mí".

Las decepciones continuaron durante la cita: a Maribel le saltaron las alarmas con la afición de Paco por la caza y por llevar "demasiado tinte" en las cejas: "Ya me ha matado. Yo ni la caza, ni los toros".

También han chocado en el tema de la dependencia, algo que a Maribel no le gusta nada y que Paco no acaba de entender: "La veo buena persona pero poco más tenemos en común". Por la manera de hablar, Maribel ha acertado al suponer que era Virgo pero eso tampoco ha ayudado muchi: "Mi exmarido era Virgo y no coincidíamos en nada".

En la decisión final, a Paco le debió de saber mal hacerle el feo en televisión y no dijo que no a una segunda cita pero Maribel prefirió dejar claro que sería solo como amigos, porque "no están en la misma onda".

