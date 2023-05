'First Dates': la cita con el soltero coreano, que aprendió español para conocer a Ester Expósito

Será verdad eso de que viendo series puedes aprender cualquier idioma. Si no, que se lo digan a Joy, el soltero coreano de 'First Dates' que llegó a España sin hablar nada de español... pero 'Élite' y Ester Expósito lo cambiaron todo.

Joy landing on you

Él, Kyungseok Ju, Joy para los que no sabemos coreano, 26 años, estudiante de Comercio. Nacido en Seúl y residente en Madrid. Vino a España para jugar al fútbol y terminó enganchado a 'Élite': no solo aprendió español utilizando frases de la serie, sino que acabó conociendo a la mismísima Ester Expósito en un restaurante.

Ella, Sheyla, 26 años, viene de Toledo y es estudiante de Turismo. Amante de la cultura coreana (y de los chicos asiáticos), incluso ha llegado a vivir 10 meses en Corea del Sur mientras trabajaba en un hotel. Vamos, que en cuanto se encontró con Joy en el restaurante de 'First Dates', supo que era exactamente su tipo.

Ambos charlaron durante la cita sobre todo tipo de temas, desde si Joy prefiere las chicas españolas antes que las coreanas (según él, porque sus paisanas son muy posesivas) a cómo puede ser posible que a Sheyla no le parezca guapo Matías ("Objetivamente guapo, pero no me atrae" zanjó ella).

Pero donde ambos pasaron la prueba de fuego para una hipotética relación fue en sus planes de futuro: a los dos les gustaría volver a vivir en Corea y, lo más importante, les encantaría montar su propia cadena de karaokes.

Ni hechos a medida, oiga. Al final, a nadie le sorprendió que ambos accedieran a tener una segunda cita, incluso Sheila celebró el encuentro chapurreando algo de coreano.

