'First Dates': la sorpresa de una soltera al ver el parecido de su cita con Santiago Abascal. "Que vendas muchos churros"

'La princesa cisne' ya nos enseñó que la belleza no es lo único que importa... aunque claro, si tu cita en 'First Dates' es el doble churrero de Abascal, ahí es normal pensárselo un poco antes de tomar una decisión.

Ellos las prefieren "normales"

Espe viene de Bélmez de la Moraleda (Jaén), tiene 42 años y trabaja en un bar de copas. En su caso, desafortunada tanto en el juego como en el amor. Liga bastante pero no con chicos que busquen lo mismo que ella.

Por su parte, Manuel tiene su misma edad y trabaja como churrero en Sevilla. Él también busca una relación estable porque "lo del pitorreo" ya no le va. En cuanto Manuel ha visto a Espe ha tenido claro que no era su tipo de chica, "demasiado moderna". A ella también le ha chocado su gran parecido con Santiago Abascal.

Manuel no ha podido disimular del todo su disgusto con su cita, porque él prefiere alguien que vista más "como una persona normal". Dice que buscaba alguien como la reina Letizia: educada, elegante, inteligente, delgada y guapa. Casi nada.

Los constantes silencios incómodos durante la cita han hecho que pasaran a preguntas de cortesía: él le ha contado que fue albañil antes de ser churrero, que nunca se ha casado pero fue padre muy joven con su novia y ella también le habla de sus tres hijos.

Al final, han sentido cierta simpatía el uno por el otro pero no la suficiente para que surgiera la chispa. Eso sí, lo que Manuel no esperaba es que fuera Espe la que dijera en la decisión final: "No me gusta físicamente y lo veo muy tímido". No obstante, le ha deseado lo mejor: "Mucha suerte y que vendas muchos churros".

