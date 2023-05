'First Dates': la exigencia del famoso tiktoker en su cita. "Nos vamos a quedar esmayaos"

No todos los influencers llevan bien la fama: el Patica, famoso por sus vídeos en TikTok devorando comida, tuvo que ir a 'First Dates' para encontrar el amor y no le salió del todo bien la cita, aunque al menos se llevó un bocadillo gigante como consuelo.

Aquí hay tortilla

José Ángel, "el Patica", tiene 26 años, es agricultor y tiktoker y vive en Cacín (Granada). Por fin ha desvelado el origen de su apodo: le llaman así por su padre, que se pilló la pierna con el tractor . Nada más entrar ha pedido "unas aceitunillas", que "no son del Pacífico pero están bien". Hasta ahora no ha tenido novia porque todas se le acercan por el interés.

Su cita es Noelia, de 27 años, que se define como una cabra loca que va de aquí para allá. Trabaja como ayudante a domicilio y es de Écija (Sevilla). Le encanta comer sin complejos y se ha quedado patidifusa al reconocer al Patica.

El tiktoker ha revelado también cómo consigue comerse las aceitunas tan rápido: le faltan dos dientes que no le han salido al lado de las paletas, así que se las pone entre colmillo y colmillo, se queda pillado el hueso y el resto se va para adentro. Otra confesión inesperada que le ha hecho a Noelia durante la velada es que es virgen: "Soy soltero y entero".

Noelia parecía muy contenta durante la cita pero al Patica no le ha gustado que empezara hablando de su faceta como tiktoker, porque lo de la fama lo lleva mal... pero en cuanto les han traído el plato, se ha puesto a grabar un TikTok. Eso sí, no se ha cortado en señalar que las raciones eran muy pequeñas pequeñas: "Nos vamos a quedar esmayaos".

Él le ha dicho a Elsa Anka que les iba a dar "un mareíllo" y ella ha accedido a traerles algo más: un bocata gigante de tortilla, con bote de mayonesa incluido. Ni corto ni perezoso, el Patica ha hecho honor a su fama y se ha tirado la mayonesa directamente a la boca, "al corte" como diría él.

Noelia está encantada con su cita y no entiende cómo no ha tenido novia, ya que es gracioso y buena persona. Por su parte, él ha dicho que "no es su tipo de chica" pero han quedado como amigos, e incluso le ha ofrecido un trozo de bocata "para el camino".

