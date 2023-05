'First Dates': la cita doble con la abuela y su nieto "pichabrava". "No tengo ganas ni de comer"

La familia está para apoyarte... y para darle el visto bueno a tu novia. Así lo vimos en 'First Dates', donde abuela y nieto llegaron de la mano para tener una cita doble y ambos salieron más que encantados.

De tal palo, tal astilla

Nieves tiene 78 años, está jubilada y es madrileña. Es un "culo inquieto" y a veces incluso se va de marcha con su nieta. Viene acompañada de su "precioso nieto" Alberto, de 19 años, que está opositando para policía. Se define como "un pichabrava" y en el amor le vale con que sean chicas que "estén por él".

Alberto ha traído a su abuela porque es muy importante que ella le dé el visto bueno a su cita. Dicho y hecho: mientras él la esperaba en su mesa, ha llegado Alejandra (18 años, también de Madrid). La chica se ha quedado extrañada al ver a Nieves nada más entrar, pero le ha parecido súper maja y la abuela también parecía encantada con que le guste bailar, aunque sea cosas de esas modernas como el hip hop.

En cuanto a la cita de Nieves, se trata de Heliodoro, Helio para los amigos, de 74 años, jubilado y de Soria. Vive solo pero siempre está comiendo en casas ajenas porque se le da bien abrir latas. Ella no parece convencida: "Primera impresión, regulín, regulán".

En el extremo joven, no pueden estar más en su salsa: Alejandra le cuenta que quiere hacer biología pero de momento trabaja en Starbucks. Se ponen a compartir el significado especial de sus tatuajes: él se tatuó a su perro, ella a su gato, también tiene uno que dice "Silenzio, Bruno" por la película de 'Luca'. "No tengo ganas ni de comer, solo tengo ganas de hablar contigo" exclama Alberto.

En el extremo no tan joven, Nieves y Helio han descubierto su pasión compartida por el baile e intercambian anécdotas de nietos. Él le confiesa que, desde su divorcio, solo ha tenido amigas y "con poco roce": "Eso de hacer el amor, me da miedo. No lo he hecho nunca" ha bromeado.

En un momento dado, abuela y nieto se van al baño juntos para expresar lo contentos que están con sus citas. Tanto es así que Alberto no ha podido esperar más: se ha llevado corriendo a Alejandra al fotomatón y se han dado un beso. Los dos quieren seguir conociéndose fuera del programa.

Nieves y su cita se desternillan en su mesa y se nota el feeling. Heliodoro también está a favor de seguir conociéndose: "Hoy no me puedo quedar, pero vengo otro día a Madrid y nos vamos a bailar".

En Espinof | 'First Dates': el rechazo de una soltera al descubrir la edad real de su cita. "El señor muy educado, pero no me gusta"