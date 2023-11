'First Dates': la cita de la soltera rusa llega escoltada por unos encapuchados. "No me gusta que me toquen"

Pasó de todo durante el especial de Halloween de 'First Dates'. Desde gente disfrazada de Miércoles a una soltera llegando al restaurante rodeada de encapuchados. Eso sí, al final no le hicieron mucha falta porque Zara estuvo muy a gusto con Valeriya.

El día y la noche

Zara es diseñadora, vive en Madrid y tiene 22 años. Es demisexual, es decir, que necesita algún vínculo afectivo para que se sienta atraída por la otra persona. Al llegar al restaurante, casi mata de un susto a Carlos Sobera porque vino acompañada de unos encapuchados que la escoltaron. Eran su grupo de rap y se sentaron en otra mesa mientras esperaban a ver qué tal le iba la cita.

Valeriya es rusa, vive en Granada, tiene 31 años y trabaja como tatuadora. Dice que es "transgira", ya que considera que nació en el lugar equivocado y su alma pertenece a otro sitio. Le tocó la silla defectuosa y casi se cayó al ir a sentarse en la barra.

A Zara le impresionó el brilli- brilli de su disfraz y Valeriya le contó que su estilo tatuando era microrrealista. La madrileña le explicó que lo suyo era la moda y que todo lo que llevaba puesto se lo había hecho ella.

En un momento dado, Valeriya se asustó un poco cuando los miembros del grupo de Zara se pusieron a cantar de repente. Además, la granadina se sorprendió mucho al enterarse de que su cita tenía casi 10 años menos y que ya tuviera tan organizado el tema laboral.

Ambas coincidieron en que no les gustaba demasiado el contacto físico: "No me gusta que me toquen". La tatuadora le preguntó a Zara qué opinaba de la canción 'No puedo vivir sin ti, no hay manera' y ella le contestó que lo del amor obsesivo no le iba.

Pese al choque visual entre ambas, se complementaron bastante bien, así que las dos decidieron tener una segunda cita para seguir conociéndose: "Pasaría con ella toda mi vida" aseguró Valeria.

