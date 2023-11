'First Dates': el soltero de Río de Janeiro le confiesa a su cita que liga hasta en los buses. "Me gustaría follarme"

Los comensales habituales de 'First Dates' no suelen tener problemas de autoestima. Desde luego, Leandro vino bien servido y no se cortó en reconocer ante Juan Carlos que si pudiera liarse consigo mismo, lo haría.

Please like me

Leandro tiene 33 años, es de Río de Janeiro, vive en Madrid y se dedica a las reformas y a la música. Dice que le gusta gustar y le gusta querer, aunque en España no le ha ido muy bien en el amor.

Juan Carlos tiene su misma edad, viene desde Alicante y trabaja en un supermercado. Se define como una fiestera y dice que siempre la lía en todas partes: "Soy una persona muy sensual. El sexo es el 90% de las relaciones". Cuando conoció a Leandro, le pareció que estaba "riquísimo" y su prototipo de chico.

Juan Carlos le confesó que había pensado que era más joven, mientras hacía una lista mental de todos los latinos con los que había estado. Luego le preguntó si ligaba mucho y Leandro no se cortó en tirarse flores: "Ligo hasta en los buses. A mí me gustaría follarme, soy mi tipo".

Hablando de su sexualidad, Juan Carlos le dijo que era gay: "Yo he nacido gay, no me hice gay. Soy maricón perdido". Leandro le contó que él era bisexual y que su última relación de siete años había sido con una mujer, aunque de momento no ha tenido mucho éxito con los hombres.

Leandro pensó que era una red flag que Juan Carlos no haya tenido ni una sola relación seria. Mientras que él reconoció que le ponía "que pudiera estar con un tío o una tía". La conversación derivó al sexo y Leandro dijo que no haría nada en una playa porque no le parecía el sitio apropiado.

Juan Carlos lo vio un poco tradicional y le dejó claro que, si no congeniaban sexualmente, no pensaba que pudieran tener nada: "Parezco yo el latino, en vez de tú". Tampoco coincidieron en el tema tener hijos (Leandro a favor y Juan Carlos en contra) y ambos tenían claro que no eran lo que se dice compatibles.

