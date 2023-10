'First Dates': la soltera brasileña quiere cortarle la barba a su cita. "Me gusta un culo bien grande"

Hay que estar alerta en 'First Dates'. Rubén iba tan tranquilo a su cita y, si llega a descuidarse, Melani hubiera sido capaz de levantarse e ir a por unas tijeras para cortarle la barba ella misma.

The Barba-rian

Melani tiene 21 años, es estudiante y camarera, viene de Brasil y vive en Oviedo. Piensa que es muy intensa en todo y le gusta tener la exclusividad de sus parejas y sus amigos. A su última pareja la dejó porque se pasó de la raya mirando su móvil y queriendo controlarla. Vino buscando a alguien con "sonrisa guapa" y buenos dientes.

Rubén tiene 28 años, también es camarero y vive en Vitoria. Aunque nunca había pensado en tatuarse los párpados por dentro, ha cambiado de idea: "Si nos vamos a morir, que te quiten lo bailao". Melani se asustó un poco al verle: "Lo vi alto y con una barba enorme y pensé: ¿Qué es eso?".

Cuando se iban hacia la mesa, Rubén se fijó mejor en ella: "A mí me gusta un culo bien grande y las tetas también me gustan, aunque no se puede tener de todo". Durante la cita, ambos coincidieron en que tener hijos te quitaba libertad.

Se pusieron a hablar de relaciones y a Melani le sorprendió que su última relación hubiera durado siete años: "Yo no estaría tanto tiempo con alguien, y si lo estoy sería para casarme". También le chocó que él compartiera piso con otras tres personas.

Melani le dijo a bocajarro que le encantaría coger unas tijeras y cortarle la barba y Rubén se negó en redondo: "Es parte de mi personalidad". Le aseguró que se la trabajaba mucho, echándole aceites y champú. Ella le indicó con los dedos los pelos que pensaba que le sobraban.

Pese a que él contraatacó diciendo que ella tendría que cortarse las uñas, al final pasaron una cita agradable. Rubén dijo que le había parecido muy atractiva y Melani también coincidió en que quería una segunda cita.

