Las 21 mejores películas de los últimos cinco años para pasar un Halloween de risa y miedo

De un tiempo a esta parte, sin tener una fecha exacta, la festividad de Halloween ha ido adquiriendo un especial protagonismo en la cultura europea, que no ha querido perder la ocasión de disfrazarse de alguno de los iconos del fantástico que han estado absorbiendo con voracidad durante toda la vida con la excusa de celebrar esos sustos inolvidables. Vamos a recordar algunas de las mejores películas de los últimos cinco años para pasar un Halloween de risa y miedo.

Truco o trato

Antes de la virulenta irrupción de un niño de Illinois llamado Michael Myers, el cine para ver en Halloween era puro revisionismo clásico. Los monstruos de Universal y demás misticismo mítico formaba un menú de cena y babysitting que tal vez tuviera un rinconcito para algún título contemporáneo, como 'Navidades negras'.

Afortunadamente, en la actualidad son tantas y tan variadas las plataformas de streaming y la oferta temática tan amplia que cada vez resulta más sencillo encontrar una buena sesión continua de susto y guasa con la que amenizar la noche de los dulces. Son infinitas, pero hoy me gustaría recuperar las que siento más adecuadas para la noche de todos los santos. A ver si tienes alguna pendiente.

Lo que hacemos en las sombras (What We Do in the Shadows)

Dirección: Taika Waititi, Jemaine Clement

Reparto: Taika Waititi, Jemaine Clement, Rhys Darby

Antes de convertirse en el héroe del cine independiente y del estudio más poderoso de Hollywood al mismo tiempo, Taika Waititi había rodado un corto con su colega Jemaine Clement sobre unos vampiros de medio pelo que mantenían su estilo de vida victoriano en la actualidad. El cortometraje puede verse aquí. De su adaptación al largometraje llaman la atención dos cosas: lo elegante que resultan su narración y sus asombrosos efectos especiales y, sobre todo, lo profundamente triste que es en el fondo.

Ver 'Lo que hacemos en las sombras' en Filmin.

Zombis nazis 2 (Dead Snow 2: Red vs. Dead)

Dirección: Tommy Wirkola

Reparto: Vegar Hoel, Ørjan Gamst, Martin Starr, Jocelyn DeBoer

¿Puede una película tan mediocre como 'Zombis nazis' tener una secuela que sea una obra maestra del humor más grotesco? Sí. La segunda parte que presenta Wirkola es una locura llena de humor e ingenio a la altura del Peter Jackson más gamberro de sus inicios. No, no es la mejor comedia de zombies de la historia del cine pero seguramente sí se trate de la más desternillante.

Ver 'Zombis nazis 2' en Filmin.

Dulces criaturas (Cooties)

Dirección: Jonathan Milott, Cary Murnion

Reparto: Elijah Wood, Alison Pill, Rainn Wilson, Leigh Whannell, Nasim Pedrad

SpectreVision ya había producido un par de películas interesantes, sobre todo 'Toad Road', una pesadilla yonqui digna del Korine de antaño. Estas criaturitas parten de un arranque potente que hará olvidar algunos remedos. Nada que objetar al encomiable esfuerzo de la compañía a la hora de producir género. Que no pare la fiesta.

Tusk

Dirección: Kevin Smith

Reparto: Justin Long, Michael Parks, Haley Joel Osment, Génesis Rodriguez

'Tusk' es desagradable, angustiosa, ridícula y muy divertida. Un redoble de tambores con un pene de morsa. Kevin Smith provoca de nuevo y cumple con nota. Qué bonito y breve fue el momento en que parecía que Smith se convertiría en el mejor guardián para nuestras pesadillas.

The Voices

Dirección: Marjane Satrapi

Reparto: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick, Jacki Weaver,

Antes de encontrar la fama y el dinero que merecía gracias a su visión del ya mítico 'Deadpool', Ryan Reynolds se jugaba el cuello en apuestas tan arriesgadas como esta deliciosa, opresiva, negrísima y extremadamente cuqui película de la directora de 'Persépolis'. Puro culto.

Ver 'The Voices' en Movistar +

Enterrando a la ex

Dirección: Joe Dante

Reparto: Anton Yelchin, Ashley Greene, Alexandra Daddario

La peli más Joe Dante desde 'No matarás al vecino'. Divertida, moderna y con personajes entrañables que proclaman amor por el género en cada sílaba. La música también es como la de antes y una inesperada coherencia para con el resto de la filmografía de Dante sobrevuela su escasa hora y media. Estupenda.

Creep

Dirección: Patrick Brice

Reparto: Patrick Brice, Mark Duplass

A veces es muy difícil diferenciar una estupenda comedia negra de un film de terror del montón. Duplass roba la película, como siempre, y el punto de vista -y de partida- esquiva hábilmente la sobredosis de propuestas idénticas. Apenas sobrepasa la hora y cuarto y eso la confirma como ideal para un programa doble con...

(Ver 'Creep' en Netflix)

Creep 2

Dirección: Patrick Brice

Reparto: Karan Soni, Mark Duplass, Desiree Akhavan

Una secuela muy lista que sabe dar la vuelta a todo lo que conocíamos de Aaron o Josef o como diablos quiera que se llame este "Michael Scott" de los asesinos en serie. La horma de su zapato. La novia de Frankencreep. Premio "Steve Jobs" para un Duplass prodigioso.

Ver 'Creep 2' en Netflix.

Krampus - Maldita Navidad

Dirección: Michael Dougherty

Reparto: Allison Tolman, Emjay Anthony, Adam Scott, David Koechner, Toni Collette

Antes de comprobar su incapacidad para el blockbuster con la terrible secuela de 'Godzilla', Michael Dougherty demostró tener mucha mano para la serie b y el cine de culto. Alguna de las ideas más chulas de las navidades compensan los vaivenes atonales y un epílogo con más fuerza en el fondo que en la forma. En cierta medida (y a mil millones de años luz de distancia), el 'Gremlins' de la nueva generación.

Ver 'Krampus' en Netflix.

Turbo Kid

Dirección: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell

Reparto: Munro Chambers, Laurence Leboeuf, Michael Ironside, Edwin Wright

Sería una paletada enumerar sus referencias, homenajes y guiños a estas alturas. Digamos que, por las noches, las personas tenemos pesadillas, sueños húmedos, sueños raros, sueños locos, sueños que sabemos que lo son o sueños divertidos de esos de los que uno despierta entre carcajadas. 'Turbo Kid' es una mezcla de todos ellos con un acabado más que digno y toda la sangre que se ahorran los demás. Y con mejor banda sonora.

Ver 'Turbo Kid' en Filmin.

Cuidado con los extraños (Better Watch Out)

Dirección: Chris Peckover

Reparto: Olivia DeJonge, Levi Miller, Ed Oxenbould, Virginia Madsen

Una de esas películas tan sorprendentes y revoltosas que la fiesta sigue muchos años después. También una gran desconocida para el gran público y un arma de doble filo para la reunión de amigotes en la víspera del día de todos los santos. Y si no puede ser, pues os la reserváis para después de comer el día de navidad.

The Love Witch

Dirección: Anna Biller

Reparto: Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise

Esta bruja del amor colorista y retro es talento en estado puro. Una evocación de un estilo y un género que va más allá del homenaje hasta lograr algo tan único que no dio opción a explotar el asunto. Única en su especie.

Beyond the Gates

Dirección: Jackson Stewart

Reparto: Sara Malakul Lane, Brea Grant, Barbara Crampton

Una cosa tan absurda que haría flipar al mismísimo Charles Band. Es tan "idiota" y los tiros de cámara tan absurdos que es imposible saber si lo han hecho queriendo. De ser así sería una obra maestra. Una película bastante adorable.

Ver 'Beyond the Gates' en Filmin.

Déjame salir (Get Out)

Dirección: Jordan Peele

Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford

La mezcla ideal de una noche de Halloween inolvidable: una película de auténtico terror que parte de una comedia. Cosas que solo estuvieron al alcance de los más grandes cuando el cine, bueno, cuando el cine era cine. Valiente y atrevida. Obra maestra.

The Babysitter

Dirección: McG

Reparto: Judah Lewis, Samara Weaving, Leslie Bibb, Bella Thorne, Robbie Amell

Lo más parecido a una Midnight X-treme que te puedes echar a la cara en una noche como la de Halloween. Divertida, guarrilla, elegante, bien escrita y mejor rodada. El mejor original de Netflix de género y la película que necesitaba McG para recuperar el sentido de su vida.

Feliz día de tu muerte (Happy Death Day)

Dirección: Christopher Landon

Reparto: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews

Bajo su fachada posmoderna se oculta un thriller de terror de una cosecha más prestigiosa, aunque se empeñe en salirse del camino constantemente. Si tiene que haber cine de género destinado a un público mayoritariamente ajeno a él, imagino que podría haber sido mucho peor. Buena opción para un rato de buen rollo y puñaladas.

Pequeño demonio (Little Evil)

Dirección: Eli Craig

Reparto: Adam Scott, Evangeline Lilly, Bridget Everett

Siete años desde su anterior trabajo son demasiados, pero Craig entrega un simpático e inofensivo relato con un mensaje que es lo mejor de la peli porque el personaje más chulo de la función solo tiene una secuencia :(

Ver 'Pequeño demonio' en Netflix.

Ana y el apocalipsis

Dirección: John McPhail

Reparto: Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah Swire

Aunque pueda parecer que todo está inventado y que la película se deba a un sinfín de referencias, 'Ana y el apocalipsis' destaca por encima de sus competidoras a la hora de dotar de carisma y honestidad a unos personajes que, en cualquier otro título, habrían sido absolutamente genéricos. Y los temazos, por supuesto.

One Cut of the Dead

Dirección: Shinichirô Ueda

Reparto: Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Ayana Gôda

Tienes que estar dispuesto a pagar el precio del viaje. 'One cut of the dead' no es fácil de digerir, pero porque cumple su cometido desde el primer al último plano. A poco que te hayas mantenido más o menos al margen de la movida (¡lo conseguí!) vas a terminar gozando con esta pandilla de locos con demasiada pasión por lo suyo. Exactamente lo mínimo que exige esa profesión. Un casting impecable y un personaje principal maravilloso terminarán por ver recompensados su encomiable esfuerzo. Nosotros también.

Igual eres el asesino (You Might Be the Killer)

Dirección: Brett Simmons

Reparto: Fran Kranz, Alyson Hannigan, Brittany S. Hall

El director sabe utilizar un guión juguetón y ofrecer una deliciosa deconstrucción del slasher efectiva y muy, muy graciosa que hará que la mucho más olvidable 'The Final Girls' ya sea prácticamente inexistente. Si te persigue un asesino en serie enmascarado, tener cobertura es casi peor que no tenerla.

Ver 'Igual eres el asesino' en Movistar+

La casa del reloj en la pared (The House with a Clock in Its Walls)

Dirección: Eli Roth

Reparto: Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan,

Desbordante aventura de la vieja escuela con la que Eli Roth supera con creces la prueba de presentar algo para toda la familia que funcione en Halloween mejor que en cualquier otro momento. Encantadora, divertidísima y con una historia por ahí que te pondrá los pelos de punta. Ideal.

Ver 'La casa del reloj en la pared' en Amazon Prime.