'First Dates', la soltera de Sabadell piensa que a su cita le falta calle. "Soy una cateta en Beverly Hills"

Hay gente que lo tiene muy claro en 'First Dates'. Irene vino pisando fuerte y no tuvo inconveniente en hacerle la cruz a Xavi, bien porque no había tenido novia, porque vivía con sus padres o porque le faltaba sangre en las venas.

Xavier tiene 36 años y trabaja como peón de almacén en Barcelona. Dice que todos le llaman Xavi porque Xavier es "muy de anciano" y que su vida amorosa no es para tirar cohetes, puesto que nunca ha llegado a tener una relación como tal: "Soy muy bueno y creo que la gente prefiere a cabroncetes".

Irene es auxiliar administrativa, tiene 35 años y vive en Sabadell (Barcelona): "Soy una cateta en Bevery Hills. Voy de piji pero el barrio lo llevo dentro". Contaba que en el amor le había ido "ultramal" y, al ver a Xavi, le llamaron la atención sus mechas, "para hacerle un retoque".

A ella le pareció una red flag que él no hubiera tenido pareja antes: "Me resulta sospechoso. A lo mejor le huelen los pies". Tampoco le gustó saber que Xavi vivía con sus padres y pensó que lo veía muy parado: "Sangre, niño, sangre".

Irene explicó que ella tenía una especie de gafe cada vez que mantenía relaciones sexuales: "Hace tres meses toqué varón y luego depresión". Contó que su última vez había sido catastrófica: "Yo si follo me enamoro. Y el último me hizo la envolvente, tararí que te vi a la luz de la luna y luego, si te he visto no me acuerdo".

Él también tenía algo que confesar: era diabético, y tuvo que para para pincharse la insulina. A Irene le impresionó mucho la facilidad con la que Xavi lo hizo en un momento: "¡Qué moderno! La inteligencia artificial, nena" fue la inesperada reflexión de ella sobre la situación.

Ella se horrorizó de ver que a él no le gustaba leer y que iba de entendido de los viajes: "Me parece que tengo demasiada calle para él". Eso y el no invitarla a la cena, hizo que Irene decidiera no tener una segunda cita, aunque Xavi estaba dispuesto a seguir conociéndose.

