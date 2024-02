'First Dates', una soltera de Paterna se sorprende de que su cita no la piropee. "Tiene un aspecto potable"

Hay solteros que se ponen de punta en blanco para venir a 'First Dates'. Como Amparo, que estrenó sus mejores galas para su cita con Pascual, aunque él no se deshizo en halagos lo que se dice.

Pretty Woman

Amparo vive en Paterna (Valencia), tiene 62 años y es pensionista. Se define como una persona presumida y le encanta arreglarse. Vino buscando un hombre que se cuidara: "Hay algunos que están barrigudos y luego quieren que las señoras estén en pitiminí. Por favor, mírate en el espejo".

Pascual también es jubilado, tiene 63 años y es de Onda (Castellón). Dice que es muy rockero y que le pirran las motos y las bicis: "Soy presumido. Me creo que soy más joven de corazón de lo que soy de edad". Al verle, Amparo pensó que "no estaba mal": "Guapo, guapo no es, pero tiene un atractivo".

A él tampoco le terminó de disgustar ella: "Me gusta que esté delgadita, tiene un aspecto físico potable". Eso sí, cuando Pascual le dijo que no había estado casado, a Amparo le saltó el radar de "golfillos": "He tenido relaciones pero siempre he sido el malo de la película, porque era yo quien cortaba".

Pascual le contó que se conservaba bien porque hacía deporte y que ni siquiera necesitaba ni pastilla para mantener el tipo: "Me considero un buen partido. Tengo un club de fans interesante".

También presumió de tener siete motos y Amparo le contó que ella era más de coche: "Yo no me voy a subir a una moto porque tengo la espalda mal". Cuando además él le soltó que odiaba viajar, ahí vieron ambos que no coincidían demasiado en aficiones.

Amparo se retocó el pintalabios antes de marcarse un bailecito en el reservado, pero no tuvo el efecto deseado: "No me ha servido de nada, no me ha hecho ningún piropo". Eso y el estar tan serio fue lo que le reprochó en la decisión final: "No me has dicho que soy guapa". Pascual le esquivó el dardo y rechazó educadamente una segunda cita, por no tener intereses en común.

