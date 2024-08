'First Dates', una soltera de Sanlúcar de Barrameda sale por patas cuando su cita se queda hablando con las camareras. "Hay que ponernos a gustito"

Hay solteros que van a 'First Dates' con muchas ganas de fiesta. José estaba encantadísimo con Loles, pero eso no le privó de montarse su propia fiesta con las camareras cuando ella decidió escapar al final de la cita.

Party time

José tiene 68 años, es de Granada, comerciante jubilado y cantaor: "Yo soy gitano de respeto". Contaba que buscaba "una mujer derecha" y que le encantaba la fiesta: "Me tiro dos días sin comer y no pasa nada, pero me tiro dos días de fiesta y con eso como".

Loles viene desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), es cuidadora jubilada y tiene 65 años. Se define como una persona alegre y con la moral alta: "Yo no tengo abuela". Al verla, a José le hicieron los ojos chiribitas: "Muy guapa, me ha llegado". Eso sí, no perdió oportunidad de darle dos besos a las gemelas antes de empezar su cita.

"Soy gitano, hija mía" se presentó a Loles, después de contarle que antes se dedicaba a vender en el mercadillo: "Todos los seres humanos somos iguales" le contestó ella. Eso sí, cuando él se puso a hablar de cantaores, ella le cortó enseguida: "Yo no conozco a esa gente. Hemos venido a conocernos nosotros".

José la cubrió en halagos y le explicó que no había tenido pareja desde su divorcio. Intentó hacerse un perfil en una app de ligar pero se asustó cuando le contestaron 36 mujeres y una le recibió en su casa "en bragas y sostén": "¿Para qué me cuentas estas cosas?" le reprochó Loles.

Él le confesó su pasión por el whisky y ella se mostró reacia a tener que echarle mano al alcohol para pasarlo bien: "Hay que ponernos a gustito" insistió José. Loles intentó convencerle de las bondades del senderismo pero no tuvo mucho éxito: "No voy a ir por las tierras como si fuera una cabra" se rio él.

Tras acabar la cena, José se quedó hablando con las camareras y Loles aprovechó para salir corriendo. Al ver que le había dejado tirado, él decidió montarse su propia jarana con Laura Boado y las gemelas. En la decisión final, José insistió en que "estaba enamorado" y quiso una segunda cita. Ella rechazó la proposición, intentando hacerle ver que no podías enamorarte de alguien en media hora.

