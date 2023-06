'First Dates': un soltero se levanta y deja plantada a su cita. "No me gustan los calvos"

La primera impresión no lo es todo aunque, como solemos ver en 'First Dates', hay gente que se aferra tanto a su prototipo ideal de ligue que no pueden ni disimular. Normal que Eloy se levantara a mitad cita en cuanto Mercedes le insistió en que no le gustaban los calvos.

Educación ante todo

Eloy tiene 44 años y vive en Córdoba. Fue militar pero ahora trabaja de camarero. En el amor le ha ido regular, nunca ha tenido ninguna relación fija y ahora busca algo serio. Quiere una chica cariñosa, comprensiva, normal, con la que pueda disfrutar de la vida. Se considera una persona muy cuidadosa con su aspecto: lleva las uñas bien cortadas, la barba y la cabeza siempre bien afeitadas, se depila...

Mercedes tiene 40 años, es de Sevilla y ha trabajado en el servicio doméstico y la hostelería. Ha tenido malas experiencias con parejas anteriores y ahora lo que busca es fidelidad. Prácticamente le hizo la cruz a Eloy al ver que no tenía pelo y ni se esforzaba en ocultar su rechazo, sentándose incluso en la otra punta de la barra.

En la mesa, él intentó entablar conversación contándole que va al gimnasio y hace meditación. Pero ella ya se había cerrado en banda y al final se lo soltó a la cara: "No me atraes físicamente, no me gustan los calvos".

Eloy se quedó anonadado ante tan gratuito ataque y reaccionó muy molesto: "A mí me gustan delgadas. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos". Ella le insistió en que se sentía muy incómoda con él y Eloy coincidió. Reinó un silencio sepulcral y el mal rollo quedó patente.

Eloy ni esperó a que viniera Laura, directamente se levantó y se marchó: "No la soporto. No soporto su mala educación". Ambos querrían venir otro día, a ver si tienen más suerte con otras personas. Desde luego, Eloy tiene ahora muy claro el tipo que busca: una chica educada, que sea capaz de sentarse en una mesa a charlar aunque no se gusten físicamente.

En Espinof | 'First Dates': el plantón al soltero de Jaén en su cita. "Quiero alguien con el cuerpo proporcionado"