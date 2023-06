'First Dates': el plantón al soltero de Jaén en su cita. "Quiero alguien con el cuerpo proporcionado"

Está feo eso de quedar con alguien y luego no presentarse a la cita, pero todavía está peor darle plantón a alguien delante de toda España en 'First Dates'. El pobre Jesús iba con toda su ilusión y al final se fue con las manos vacías.

Otra vez será

Jesús tiene 23 años, trabaja como entrenador personal y es de Mengíbar (Jaén). El soltero no tiene abuela ya que, cuando se mira al espejo, le encanta lo que ve: "No es egocentrismo, es sinceridad. Trabajo mucho mi cuerpo y estoy muy orgulloso de él".

Cuando Laura Boado le preguntó qué tal le ha ido en el amor, él respondió que siempre le ha costado abrirse porque es bastante exigente y también le gusta estar solo. Ahora ha cambiado de parecer porque eso de enamorarse suena muy bonito y porque "la compañía femenina le encanta".

No obstante, a última hora se ha producido un giro inesperado: Ainhoa, la chica que iba a ser su cita, llamó in extremis diciendo que no podía acudir y ni siquiera dio una excusa: "Tú te lo pierdes, porque el chico es súper majo y súper mono" le dijo Laura. "¡Qué mala suerte!" exclamó Jesús.

Para consolarle un poco, Laura le animó a hacerse un poco de publidad con un llamamiento a todas las chicas de España: "Busco a una chica que se complemente bien conmigo, con aficiones, con sus motivos por los que vivir. Simpática, cariñosa, alegre, con el cuerpo proporcionado y bonito. Si eres tú, pues bienvenida seas".

El soltero jaenés añadió: "Yo te puedo ofrecer muchos ratos buenos. Soy un hombre muy cercano, simpático, cariñoso y conmigo no te vas a aburrir". Después se terminó la copita solo en la barra, mientras observaba a los otros comensales en el restaurante con mirada melancólica y en su cabeza sonaba 'Alone Again (Naturally)'.

