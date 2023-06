'Got Talent: All Stars' coronó a los ganadores de su primera temporada aunque no logró vencer a 'La Voz Kids'

La noche del sábado celebró la final de 'Got Talent: All Stars'. El talent show de Telecinco eligió a Stefanny y Yeeremy como los ganadores y se despidió con unos datos de audiencia que no consiguieron derrotar a 'La Voz Kids'.

Y el ganador es...

La final de esta primera edición de 'Got Talent: All Stars' reunió a los 12 artistas que lograron clasificarse a lo largo de las distintas galas. Finalmente, fueron Stefanny y Yeeremy quienes vieron su esfuerzo recompensado y consiguieron coronarse como ganadores.

Los bailarines se hicieron con los 25.000 euros del premio y lograron que hasta el propio Risto Mejide se arrancara a bailar con ellos. Su actuación brilló en una noche donde el top 3 lo completaron Vardanyan Brothers en el segundo puesto y B-Unique en el tercero.

Esta temporada 1 de 'Got Talent: All Stars' ha obtenido un resultado irregular en audiencias. Si bien cada noche obtuvo datos en torno al millón de espectadores, y dados los números habituales de Telecinco entraría dentro de lo aceptable, no ha salido victoriosa contra su principal rival de cada sábado: 'La Voz Kids'.

Además, la gala final se anotó un 11.2% de share y 1.151.000 espectadores, casi 100.000 espectadores menos que la anterior y también muy por debajo de la final de la temporada 8. Tampoco logró imponerse como líder de la noche, ya que le tomaron la delantera 'Mulán' (13.1% y 1.437.000) en Cuatro y 'La Voz Kids' (con 10.1% y 1.086.000 en la parte de 'A punto de empezar' y 12.9% y 1.123.000 en la de 'Batallas') en Antena 3.

