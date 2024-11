'Gran Hermano' tuvo dos expulsiones (una de verdad y otra de mentira) y "resucitó" a una de las concursantes

Anoche de celebró la autoproclamada "gala de los poderes" en 'Gran Hermano' y puso patas arriba la lista de concursantes... más o menos. Ruvens fue expulsado, Maica también por decisión de Edi, aunque solo fue un amago porque luego la audiencia la salvó, y Laura finalmente fue repescada.

Expulsiones, pescas y donde dije digo

La gala del 14 de noviembre de 'GH' reveló cuáles iban a ser los superpoderes esos tan "inéditos" que prometieron la semana pasada. Consistían en el del veto eterno, la expulsión fulminante, la resurreción y la nominación perpetua. De todos ellos, Juan pudo vetar eternamente a Óscar, para que no le nominara más, y Jorge le dio la nominación perpetua a Daniela.

Por otra parte, la expulsión semanal se cerró con Ruvens como el elegido por la audiencia para ser eliminado irrevocablemente: "Gracias a todo el equipazo, a toda la gente que me ha votado, al Súper. Aquí me he sentido super cuidado, super respetado y muy, muy querido. Me habéis hecho cumplir un sueño" se despidió.

Pero no fue el único. Edi tuvo el poder de expulsar a alguien de manera fulminante y eligió a Maica: "Creo que la gente en la casa percibe que es la más fuerte. Ya que es un juego, la persona que voy a escoger es Maica". La aludida no se lo podía creer: "Todo esto es por conspiraciones que ellos se hacen. Es injusto".

Como tampoco podía creérselo la audiencia a la que, tras venderle la moto del superpoder este, el reality volvió a saltarse sus propias normas con el comodín de una votación express para los espectadores, que tomaron la decisión de salvar a Maica, por lo que de expulsada, nada.

Para terminar, Manu recibió el poder de la resurrección, que no era otra cosa que el poder repescar a quien quisiera. La afortunada fue Laura, que se convirtió de nuevo en concursante de pleno derecho. Los nominados de esta semana son Elsa, Maite, Silvia, Vanessa, Lucía y Ruvens.

