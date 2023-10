'Gran Hermano VIP 8' anunció un nominado sorpresa y salvó a otro de la expulsión

Anoche se emitió una nueva gala del debate de 'Gran Hermano VIP'. La lista de concursantes nominados volvió a bailar, incorporando a Javier Fernández de forma inesperada y revelando que Carmen Alcayde se libraba de la nominación.

Unos sí y otras no

Nada más comenzar 'Gran Hermano VIP: El debate', Ion Aramendi les comunicó a los concursantes que a la lista de nominadas compuesta por Naomi, Carmen y Marta se sumaba un nuevo nombre: el de Javier Fernández.

El patinador había entrado directamente en el momento en que Avilés el pasado jueves pagó 12.000 euros para librarse de la nominación: "Javi lo pidió y yo se lo di, me parecía justo, sabía que él lo necesitaba. Si hubiera querido jugar hubiera metido a gente que fuese más debil. Sé que él está mal, que quiere salir" explicó.

Javier aceptó la nominación resignado: "Los días se me hacen muy duros, voy un poco en una montaña rusa. Creo que soy al que más le gustaría volver a casa, se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba".

Además, también se anunció quién era el concursante que había recibido menos votos por la audiencia y, por tanto, se salvaba de la nominación: Carmen Alcayde celebró eufórica haber obtenido tan solo 8% de votos: "No me lo creo, muchas gracias, no me lo imaginaba en mi vida".

