Javi abandona 'GH Dúo' y descubre que Vanessa quiere dejarle después de la doble expulsión. "Si me pinchan, no sangro"

Hay veces en las que 'GH Dúo' se saca de la manga mil trucos para que vuelvan los concursantes a la casa y otras en las que se quita varios de un plumazo. En la gala de ayer, Manuel Cortés y Jeimy Báez fueron los dos expulsados y Javier decidió abandonar el reality, desatando la polémica.

Doble expulsión

'GH Dúo' ya había anunciado que habría doble expulsión en la gala del jueves. El primero en marcharse fue Manuel Cortés por un 68% de los votos. Una vez llegó al plató, el ya exconcursante consideró las razones por las que había sido expulsado: "Algo debo de haber hecho mal. Creo que algunas veces, según el concurso, entrar en algunos conflictos te favorece y a mí esta vez no entrar tanto no me ha favorecido".

Poco después, se anunció la segunda expulsada: tras una votación express, salió Jeimy Báez como la menos votada. Si bien no pasó por plató, contará sus impresiones en la próxima gala. Los nuevos nominados de esta semana son Dani, Óscar, Sergio, Romina y Miguel Frigenti.

El abandono de Javi

Un tercer concursante se fue de la casa esa noche, pero por voluntad propia. Sin saber que Vanessa estaba diciendo por sus redes que quería romper su relación con él, Javi le comunicó a Carlos Sobera que quería abandonar el reality:

"Mi mente me está diciendo 'basta'. Siento que la casa se me cae encima. Cada prueba que tengo que pasar se me convierte en una montaña. No estoy disfrutando. Hasta mis compañeros me dicen que estoy apagado, estoy siendo un cascarrabias. No estoy bien, mi cuerpo y mi mente me están avisando".

En el plató, Vanessa le explicó al presentador que se estaba replanteando lo suyo con Javi por que él "no valore el concurso donde está porque para ella fue mi sueño" o por haber oído que Maica decía que Javi "era su bastón en la casa", cuando él "era su bastón, no el de nadie más".

Cuando llegó Javi y se enteró de los reproches de su mujer, no daba crédito: "¿Qué he hecho yo? Ahora mismo, si me pinchas no sangro". Tras flipar viendo el vídeo de su supuesta agresión a Ana Herminia y repetirle varias veces a Vanessa que no tenía nada con Maica, la cosa se quedó en que lo seguirían discutiendo más adelante: "Creo que tenemos que hablar de cosas, hay que limar asperezas si tiene solución y, si no, tomar cada uno nuestro camino".

