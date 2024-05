Michelle Calvó no volverá al 'Grand Prix' y esta es la medida que tomará RTVE para cubrir su ausencia

Las grabaciones del 'Grand Prix' han comenzado y ya sabemos quién no repetirá en esta nueva edición: Michelle Calvó no estará en la temporada 2024 del concurso de RTVE, que ha decidido no buscarle sustituta.

Ausencias y retornos

Con el verano al caer, RTVE ha puesto en marcha las grabaciones de los enfrentamientos entre los 14 pueblos que participarán en la nueva ronda de episodios del 'Grand Prix del Verano'.

Sin embargo, la plantilla de presentadores no será la misma que la del año anterior, ya que contará con una baja: Michelle Calvó no repetirá por incompatibilidades con su agenda profesional que le han impedido cuadrar la grabación de las galas.

Según informa verTele, la estrategia a seguir por RTVE y la productora Europroducciones será la de no buscar sustituta para Calvó y mantener los que ya tenían. Es decir, que sí que contaremos con Ramón García, Cristinini y Wilbur repitiendo un año más en el formato.

El concurso ha aumentado el número de episodios para esta nueva temporada, que contará con 10 entregas (siete clasificatorios, dos semifinales y la gran final). También ha hecho pública la lista de pueblos participantes de la nueva temporada: Bembibre, Almacelles, Olvera, Cangas de Onís, Burela, Morata de Tajuña, Ondara, Santo Domingo de la Calzada, Villanueva de la Torre, Binissalem, Tauste, Medio de Cudeyo, Llerena y San Adrián.

