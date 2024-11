Miguel Ángel Muñoz relata en 'La revuelta' su anécdota más surrealista en un aeropuerto. "¡A mí no me para más que la Guardia Civil!"

Por si 'La revuelta' en sí no fuera ya lo suficiente loca, las anécdotas de los invitados suelen ser un buen colofón. Como la que contó anoche Miguel Ángel Muñoz, sobre aquella vez que se coló en una pista de aterrizaje en el aeropuerto y empezó a asomarse a todos los aviones.

"Después de Melendi..."

Aparte de las esgrimistas Lucía Martín-Portugués, Celia Pérez, Araceli Navarro y Elena Hernández, el actor Miguel Ángel Muñoz también visitó 'La revuelta' anoche para hablar de la nueva temporada de 'Pekín Express', de la que es presentador.

De las cosas que tenía apuntadas David Broncano para preguntarle, hubo una totalmente delirante: "Le detuvieron por cruzar una pista de aterrizaje en el aeropuerto" leyó el presentador. "¿Esos son los datos importantes a preguntarme?" se rio Muñoz que, ni corto ni perezoso, se prestó a relatar tan extraño suceso:

"Se me fue la olla, me volví un poco loco. Yo siempre creía que llevaba la razón, y en parte la llevaba pero, hace 20 años, pues era bastante más inmaduro. Bajé a la pista y una señorita primero me dijo que no pero luego que sí, que me dejaba pasar aunque llegaba un poco rarde. Se fue el autobús (que va del aeropuerto al avión) y me dijo: 'Que ya te he dicho que no te vas a ir a Lanzarote'".

"Me subí a una máquina de un tipo que estaba ahí con unas maletas. El otro me vio ahí con estos pelos, parecía que venía de un concierto de 'UPA Dance', y yo le dije: '¿Ves eso de ahí? ¿Puedes seguirlo?'. El hombre no sabía si era una cámara oculta o qué, y bajó esta señora un poco histérica gritando: '¡Ese pasajero está ahí sin autorización!'. El otro se acojonó, (yo me bajé) y con lo puesto me puse a caminar por la pista e iba subiendo a los aviones preguntando si iban a Lanzarote".

Muñoz contó que, mientras iba de avión en avión, tenía detrás a la pobre mujer y a los de seguridad increpándole: "¡A mí no me para más que la Guardia Civil!" les contestó el actor. "Después de Melendi, el octavo pasajero, Miguel Ángel" bromeó Ricardo Castella.

Finalmente, llegó un coche de la Guardia Civil "derrapando en pista" y le preguntaron a dónde iba: "Ahí ya no dije a Lanzarote, dije que a donde ellos quisieran. Se me acabó la tontería" concluyó, no sin antes rematar el relato reconociendo que perdió el siguiente avión por "quedarse empanado" mientras le contaba lo sucedido a sus amigos. "De las historias más locas que he escuchado en mucho tiempo" confirmó Broncano.

