Carmen Machi confiesa a David Broncano por qué lleva años negándose a ir al programa. "No teníais audiencia"

Carmen Machi fue la invitada de la noche del lunes 18 de noviembre en 'La revuelta'. Cuando David Broncano le preguntó por la razón de no haber venido nunca antes al programa, ella le contestó que porque "era un curro" y dejó caer que cuando era 'La resistencia' "no tenían audiencia".

"Vivíamos del TikTok"

Anoche, Carmen Machi fue a presentar la serie 'Celeste' a 'La revuelta'. Nada más entrar al plató, la actriz comentó: "¿Cómo no he venido antes?". "Dímelo tú" apuntó David Broncano: "Te hemos invitado muchas veces y no has querido".

"No quería venir porque esto es un curro" explicó Machi: "Vienes aquí y tienes que estar a tu altura, que no es fácil. Parece que no hagas nada pero eres muy listo. Hoy he venido porque mi padre es muy fan del programa, a sus 92 años". "Te iba a afear un poco que no hayas venido en 8 años al programa, pero que le hayas dado el giro a venir porque lo ve tu papa es bonito" aceptó el presentador.

Sin embargo, continuaron con la broma y Broncano le insistió sobre "qué temía que pasase" si venía al programa. "Es un curro. Vienes aquí y tienes que estar así, como quieto, como atontado" fue la explicación de la actriz: "Estoy bien, me alegro de haber venido. Tengo que decirte que no vengo, pero lo veo".

Cuando pasaron a hablar de la serie en sí, Machi señaló que Broncano tenía un cameo haciendo de sí mismo y él ni recordaba haberlo hecho: "Tengo poco margen actoral". A raíz de eso se pusieron a hablar de cuando tuvieron que asistir el parto de una vaca en el rodaje de 'Que se mueran los feos', Machi y Javier Cámara, y a Broncano le llamó la atención que el actor tampoco hubiera venido nunca.

El presentador le preguntó si "tenía información" sobre las razones de Cámara para no ir, y ella se sonrió pero intentó quitarle hierro al asunto: "Le pasa lo que a mí. No nos pasa nada realmente, pero también era porque, total, cuando estabais en Movistar no teníais audiencia, ahora sí". "Perdón, la serie que estás promocionando es de Movistar" le increpó de broma Broncano. "Cuando estábamos en 'La resistencia', vivíamos del TikTok" concluyó Grison.

