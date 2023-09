"No puedo respirar de tanto llorar". 'Masterchef Celebrity 8' sorprendió con una doble expulsión

La cuarta gala de 'Masterchef Celebrity 8' enfrentó a sus concursantes una vez más a diversos retos culinarios, pero esta vez no hubo una única eliminación: Palito Dominguín y Miguel Diosdado fueron expulsados de un plumazo.

Dominó y casquería

La primera prueba de la noche consistía en cocinar un brazo de gitano y se jugaron los utensilios en una partida de dominó. Finalmente, los jueces destacaron a Blanca Romero como la mejor y pudo elegir equipo en el siguiente reto.

Para la prueba de exteriores, los aspirantes se trasladaron a Ceuta y elaboraron un menú creado por el chef Hugo Ruiz. En esta ocasión, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez fueron los capitanes y valorarían a los aspirantes de manera individual. Al finalizar, Laura Londoño fue quien se llevó los 4.000 euros del premio para donar a una ONG.

Álvaro Escassi, Jorge Cadaval, Blanca Romero, Palito Dominguín y Miguel Diosdado recibieron los delantales negros y pasaron a la prueba de eliminación, en la que tenían que hacer un cocinado utilizando casquería y replicar un plato de la escuela Masterchef.

La gala cerró con una doble expulsión: la de Palito y Miguel. "Ha sido una experiencia inolvidable, aunque me lo esperaba menos duro. Me voy contento por lo he dado todo" dijo él. "No puedo respirar, estoy congestionada de tanto llorar. Me da mucha pena, me llevo a mucha gente de aquí" se despidió ella.

