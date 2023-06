"No tenemos que aguantar a estas dos señoras". Adara explota en 'Supervivientes' tras verse obligada a convivir con dos personas más durante cinco días

Se nota que empezamos a acercarnos al final de 'Supervivientes' en que Telecinco no sabe ya cómo rellenar doce horas semanales de galas solo con lo que pasa en la isla, y tiene que tirar de estímulos externos. Que si "fantasmas del pasado", que si broncas en el plató... Al final, más que un reality de supervivencia parece un circo, pero un circo que, todo sea dicho, ha sabido fidelizar a su audiencia. ¡Vamos a ver qué ha pasado en la gala de este martes!

Salvaciones y broncas

Dentro de la isla tuvo lugar la ya tradicional ceremonia de salvación, en el que uno de los cuatro nominados se quedaría una semana más concursando. En este caso, entre Alma, Jonan, Bosco y Artúr fue este último el que recibió la bendición de los espectadores. Es la primera vez que se salva de la picota, lo que quizá no hable tanto de lo bien que cae él sino de lo mal que caen los demás. Eso no impidió los momentos lacrimógenos de turno, claro: aquí estamos para lo que estamos.

Mientras tanto, Adara, erigiéndose como protagonista absoluta de la edición, se levantó contra Ana María Aldón y Alexia Rivas, que han ido cinco días a Honduras como "fantasmas del pasado", a darles ánimos y verse obligadas por la producción a meter cizaña. El problema es que la azafata no las ve así, sino como dos parásitas que han venido a hacer el vago. "Todos los que estamos aquí lo hemos hecho que te cagas y no tenemos que aguantar a estas dos señoras después del trote que llevamos", dijo, acusando a una de ir a tomar el sol y otra a pescar. Y eso que no sabe todavía que Alejandro Nieto, amigo personal de Asraf, legará pronto.

A todo esto, Elena, la madre de Adara, cree que Mediaset está perjudicando a su hija para ayudar a Asraf llevando a su colega a nada del final. Pero claro, coincide con que es el ganador del año pasado. El problema no es de las amistades, sino de la endogamia de una Telecinco que se resiste a dejar marchar su presente. Este jueves, en la gala, entramos ya en la fase de la semifinal con cinco concursantes en pie... salvo que la cadena se invente algo para alargarlo hasta el infinito y más allá. ¡Habrá que verlo!

En Espinof | Desnudos, anime y Jesús Gil: los 18 programas de Telecinco más lisérgicos en sus 33 años de historia