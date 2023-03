"Ni pariendo he notado este dolor": Gema Aldón, retirada de 'Supervivientes' momentáneamente mientras Adara se libra de la expulsión

Si querías caldo, pues toma tres tazas: 'Supervivientes' continúa con su flujo interminable de noticias y galas. Particularmente, este martes vivimos una continuación del programa del domingo, con el final de la trama de abandono de Gema, la primera salvación para el jueves y la sorprendente vida sexual de Ginés, que contó cómo estuvo con su mujer y su amante al mismo tiempo durante una década. Parece que no solo le gustan los bocatas y TikTok.

Banderillas en la pierna

Después de amenazar con marcharse por un terrible dolor en el codo para el que decidió no escuchar a los médicos del programa, Gema Aldón tuvo que ponerse una inyección. Y con la inyección, el drama. "Me dan un miedo los pinchazos, no quiero, me cago en la puta, parece que tienes una banderilla", le decía a un médico que no estaba para bromas. Al final no solo se la puso, sino que le dijo a sus compañeros que el dolor era el mayor que había sufrido en su vida. "Ni pariendo he sentido este dolor", confesaba. Guau.

Al final, el equipo del programa ha decidido dejarla de lado y que abandone el concurso momentáneamente hasta que sepan exactamente qué es lo que tiene. No contaría como expulsión voluntaria, así que, si tiene que irse, al menos va a hacerlo sin tener que apoquinar.

Por otro lado, ayer Adara fue salvada de la expulsión (a pesar de que Raquel Mosquera la quería muy fuerte), que aprovechaba para llorar un rato y dar las gracias a los espectadores. Ahora mismo, la concursante tiene muchísimos frentes abiertos, así que, si quieren seguir teniendo tramas que contar, lo mejor es mantenerla.

