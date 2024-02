"Pensaban que era un puto asesino en serie". Hovik Keuchkerian reveló en 'El hormiguero' el cambio físico más extremo que ha hecho

Los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian visitaron 'El hormiguero' por el inminente estreno de su serie. El actor reveló la "ventaja" que le dio el autor del libro para conseguir el papel y algunas de las subidas y bajadas de peso más bestias en sus últimas películas.

"Ni cejas, ni nada"

Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian fueron como invitados al programa para presentar 'Reina Roja', basada la novela superventas de Juan Gómez-Jurado. La serie cuenta la historia de Antonia Scott, la persona más inteligente de la Tierra, y cómo une fuerzas con el policía Jon Gutiérrez para resolver un caso. Se estrena en Amazon Prime Video el próximo 29 de febrero.

Sobre sus papeles en la serie, Keuchkerian recordó la ilusión que le hacía a Gómez-Jurado que él interpretara a Jon, tanto que corrió a aconsejarle que se fuera de traje al casting y el escritor está convencido de que por eso le cogieron: "Yo no tenía traje, me fui a El Corte Inglés y me compré uno. Cuando entré en el casting, era Jon Gutiérrez".

Además, el actor contó las increíbles subidas y bajadas de peso que ha experimentado para los distintos papeles que ha interpretado, como en la todavía inédita 'El hoyo 2':

"Me meto yo solo en unos jardines... De repente, llamo al director y le digo que (el personaje) no tiene que tener ni un pelo en el cuerpo porque es un pirómano y está obsesionado con el fuego. Ni cejas ni nada, que sea un animal. De 127 kilos que había conseguido pesar, en cinco semanas me fui a 153. Yo salía a comprar en el Mercadona de Bilbao y la peña me miraba porque pensaban que había un puto asesino en serie".

Hovik Keuchkerian en 'El hoyo 2'

"Durante el rodaje de 'El hoyo 2', el director me dejó un hueco de tres semanas durante las cuales no podía comer y me quité 15 kilos. Luego empecé a comer como un gañán para hacer 'Un amor'. Ahí estaba en 130 kilos y decidí que, cuando se me ocurra una gran idea para un personaje, me la voy a guardar".

