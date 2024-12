La reacción de Violeta tras ser expulsada de 'Gran Hermano' y descubrir los tonteos de Edi en su ausencia. "Él se lo pierde"

La gala de anoche de 'Gran Hermano' expulsó a Violeta, dejándola a las puertas de la final. La concursante se reencontró con Edi en el plató y descubrió el supuesto tonteo que ha tenido en estos días separados con Adara Molinero y Elsa.

Drama en el plató

'GH' tuvo ayer su semifinal, en la que se dio una nueva expulsión: Violeta fue la menos votada por el público y, por tanto, la que tenía que abandonar el reality a apenas unos días de la final. Eso dejó a Juan, Óscar y Ruvens como los tres últimos finalistas.

Tras asegurar que estaba "muy contenta" con su paso en el concurso, Violeta se trasladó al plató, donde le garantizó a Jorge Javier Vázquez que ella estaba tranquila respecto a lo que pudiera descubrir de Edi: "Yo estoy tranquila. Lo que sea, lo voy a ver en estos días. Sé lo que valgo y si él me pierde, él sabrá".

Después de marearla, haciéndole creer que Edi no había venido, finalmente apareció: "Las dudas que tenías, ahora se van a disipar. No te esperaba hoy pero ahora, siendo egoísta, vamos a tener más tiempo que nosotros. A callar la boca a la gente que no confía en nosotros porque yo estoy aquí" le dijo él.

En primer lugar, Edi garantizó que entre él y Elsa no había nada más que amistad: "La gente ha querido ver algo que nunca ha existido y siempre hemos negado que fuera algo más". Algo similar sucedió con el vídeo del tonteo entre Edi y Adara Molinero, que dejó inicialmente algo confundida a Violeta.

Adara aseguró que Edi era solo "otro chico más al que ha vacilado", y Violeta se lo tomó con filosofía: "Si el día de mañana prefiere conocer a otra persona, él se lo pierde". Al final, dieron el tema por zanjado y acabaron en buenos términos: "Finaliza la mayor aventura de nuestras vidas , pero nuestra historia comienza ahora" ha concluido Edi.

