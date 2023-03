"Él sabe que soy fiel": Naomi, después de acostarse con Napoli, recurre a la posverdad para justificarse en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' empieza la traca final, y lo ha hecho con un disparo con todas las de la ley: Sandra ha dado la oportunidad a una de las chicas de ver a su pareja durante diez minutos. Y claro, entre todos han escogido a la que últimamente no ha parado de besar a otra persona en su villa: Naomi, que se muere de ganas de ver lo que está haciendo Adrián. Eso sí, pasara lo que pasara, su decisión ya estaba tomada.

Él me falló

La tesis de Naomi es una: ella no tiene la culpa, y si ha tenido sexo durante días con Napoli es solo porque Adrián se besó una noche con Keyla. De nada le ha valido que durante los diez minutos donde podía verle le pillara llorando por ella y diciendo cosas como "Soy el hombre con más suerte del mundo, ella es la persona más divertida del mundo, es imposible... A mí me ha aportado unos valores" o "Yo la he cagao, tenemos tres perros maravillosos".

Naomi no ha terminado de entender lo que estaba viendo: esperaba encontrarse a un Adrián feliz y pletórico y en su lugar se ha encontrado con un amasijo de lágrimas que implora su perdón. Eso sí, ella no está dispuesta a dárselo. Después de que él lloriqueara "Creo que hay luz, es la persona con la que me quiero casar, ella ha tenido un amor de verano al igual que me he equivocado yo", la respuesta de Naomi ha sido musitar un "No".

Naomi mantiene que ella es fiel y que sus noches de pasión con Napoli han sido solo culpa de Adrián. "Este chaval no está acabao de hacer", comenta, aceptando poco después que está escuchando a su cerebro y no a su corazón. Ya veremos lo que pasa después de la próxima hoguera. Se vienen curvas. Por supuesto, al volver a su villa, Naomi ha empezado a besar a su tentador como si no hubiera un mañana.

En Espinof | Volvemos en 20 minutos: la publicidad de la televisión tradicional se ha vuelto insoportable (y el streaming quiere imitarla)