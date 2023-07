Telecinco, a la desesperada en busca de su propio Orestes: los Mozos de Arousa triunfan en 'Reacción en cadena' pero la audiencia no mejora

En Telecinco no son tontos. De verdad. Cuando por fin aceptaron y fueron conscientes de que su hegemonía vespertina había terminado por culpa de las prolíficas tardes de Antena 3, decidieron que era el momento de copiarles y montar también concursos, sin pararse a pensar en que el público no quiere ver "concursos": quiere ver 'Pasapalabra'. Ha pasado medio año desde el estreno de '25 palabras' y 'Reacción en cadena'... y la cosa no tira para adelante. De momento, al menos.

Lobos, Orestes y Arousa

¿Os acordáis de la fabulosa 'Quiz Show'? No estoy diciendo que Mediaset esté forzando la presencia de un grupo de concursantes que caigan bien programa a programa para crear fidelidad, pero sí que es la clave para triunfar hoy en día en este tipo de formatos. Los concursos en los que cada día vemos personas nuevas (salvo míticos como '¿Quién quiere ser millonario?' o 'Atrapa un millón') no enganchan tanto como la familiaridad que causa un concursante ya no tan anónimo en lucha por ganar un bote creciente.

Pensad en Los Lobos, el grupo que puso '¡Boom!' en el mapa (hasta que se llevaron el premio y la audiencia se fue marchando) o en el duelo entre Orestes y Rafa en 'Pasapalabra'. Llega un momento en el que el público no quiere ver las preguntas y respuestas o jugar desde casa: quiere que gane esa persona, ya familiar, con la que comparte las tardes. ¿Queréis saber el secreto de la longevidad de 'Saber y ganar'? Echad un vistazo a la lista de Magníficos: ahí está la clave.

Y ahora, 'Reacción en cadena' ha conseguido hacer lo mismo, aunque sea a pequeña escala, gracias a los Mozos de Arousa, que llevan más de 25 programas seguidos con un bote que sube de los 150.000 euros. Muy poco a poco, el público empieza a responder ante los muchachos, muy ligeramente: si en febrero el share era de un 6,8% y 808.000 espectadores, ahora tiene un 9,4%... aunque ha bajado más de 100.000 personas. El problema es que compite contra un 'Pasapalabra' que no tiene rival, y no parece que vayan a poner soluciones.

Apagando al salir

Los Mozos de Arousa han llegado tarde, a todas luces: se sabe que el programa presentado por Ion Aramendi ha parado las grabaciones en mayo y no volverá en septiembre. Ahora bien, este incremento de audiencias y la permanencia, por fin, de un equipo carismático, puede hacer que Mediaset se plantee si el error fue, en realidad, dejar el concurso perdido a la deriva en ese pozo sin fondo que son las tardes de Telecinco.

¿Están dispuestos a seguir por este camino y tratar de repetir, con paciencia, el éxito de Orestes y compañía o, por el contrario, Telecinco considera que medio año es suficiente? Todo parece indicar que tanto este como '25 palabras', que aún es un fracaso mayor, se marcharán para dejar paso a un concurso tan mítico como francamente estúpido: 'Allá tú'. Euros, euros, dubidú.

Por mucho 'Allá tú' que nos quieran endilgar, parece claro que a Mediaset no le funcionan los concursos. Vete a saber si es porque su público no está ahí, porque no sabe cómo enganchar o porque le faltan concursantes carismáticos, pero lo cierto es que los Mozos de Arousa, por ellos mismos, no pueden paliar una realidad: ni siquiera cuando intenta lavarse la cara y dejar de parecer la cadena que es, Telecinco puede quitarse de encima el estigma. Y tres chavales, por muchas ganas y desparpajo que tengan, no van a cambiar eso (sobre todo, si la cadena decide cortar por lo sano en vez de dejar un tiempo para ver si calan entre la población). A jugar, sí, pero poquito.

