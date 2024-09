Telecinco calienta motores para 'Gran Hermano' y desvela por sorpresa la identidad de su primera concursante

Telecinco celebró ayer una presentación de la nueva temporada de 'Gran Hermano', en la que anunciaron por sorpresa a su primera concursante: Maica Benedicto, modelo que estaba trabajando de azafata en el evento, puso rumbo a Guadalix de la Sierra después del anuncio.

Rumbo a Guadalix de la Sierra

Mediaset celebró ayer un evento para presentar la temporada 19 de 'Gran Hermano' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Durante la presentación, Jorge Javier Vázquez sorprendió revelando la identidad de la primera concursante del retorno del reality en su versión anónima.

Se trata de Maica Benedicto, modelo y visitadora médica: "Era mi sueño entrar en 'Gran Hermano' y me dijeron que no había entrado" exclamó sorprendida, ya que le habian dicho que no había pasado el casting y le ofrecieron en su lugar trabajar como azafata durante este evento.

Maica Benedicto, modelo, visitadora médica e influencer

Esta joven de 25 años y procedente de Cartagena, que también acumula miles de seguidores en su cuenta de Instagram, hizo las maletas y se fue a la nueva casa de Guadalix de la Sierra, después de que le anunciaran por sorpresa que sí que era concursante oficial del reality.

Además, anunciaron que el segundo concursante confirmado se haría público el jueves 5 de septiembre en 'El diario de Jorge', horas antes del estreno de la primera gala en directo a las 22:50 en Telecinco. También compartieron un breve adelanto, en el que se pueden las siluetas de los concursantes seleccionados.

