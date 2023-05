"Tú puedes amar el programa pero luego no saber vivirlo". 'Masterchef 11' expulsó al concursante que tuvo bronca con Luca

Nueva eliminación en la gala 12 'Masterchef 11': tras tener una bronca con Luca durante su convivencia fuera de las cocinas, Merce tuvo que abandonar el concurso por un plato en escabeche que no terminó de salir bien.

Escabechina

La duodécima gala trasladó a los aspirantes hasta Cuenca para la prueba de exteriores. Se dividieron en dos equipos, capitaneados por Luca y Eneko, para realizar un menú diseñado por el exconcursante Fran Martínez. El equipo de Luca fue el que más convenció al jurado, mientras que el de Eneko tuvo que ir a la prueba de eliminación.

Álex, David, Francesc, Jotha, Lluís, Merce y Pilu (Eneko consiguió salvarse en el último momento) afrontaron la realización de un plato utilizando técnicas de conservación de alimentos. Luca, el principal rival de Merce y con quien había tenido un encontronazo en la casa donde conviven los concursantes, le asignó una de las más difíciles: el escabeche.

Efectivamente, Merce no lo tuvo fácil e incluso casi se quemó al echar el pollo en escabeche con el aceite hirviendo. Finalmente, los jueces confirmaron que era la concursante expulsada, frustrando así su sueño de estar en su concurso favorito.

"He disfrutado, os he conocido y he aprendido cosas. Me llevo buenos amigos... algunos más que otros" se despidió Merce. "Tú puedes amar mucho un programa, pero después no saber vivirlo. Es muy fan, pero no está preparada mentalmente para aguantar tanta presión y para convivir" valoró Luca después.

