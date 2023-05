"Voy de persona superfuerte pero soy supersensible". 'Masterchef 11' expulsó definitivamente a otra concursante por cocinar un falso plato mexicano

La undécima gala de 'Masterchef 11' volvió a dar el cambiazo con los concursantes: Laura fue expulsada mientras que Claudia, una de las repescadas del casting, ocupó su lugar y entró como nueva concursante.

¿Aguachile o ceviche?

La gala comenzó con una primera prueba en la que tuvieron que hacer por parejas la versión gourmet de unos platos de comida a domicilio, que los jueces trajeron montados en motos. Las parejas que obtuvieron los mejores resultados fueron Ofelia y Eneko y Jorge Juan y Luca.

Ana, Camino David, Jotha, Merce y Laura recibieron los delantales negros y pasaron a la prueba de eliminación. Los apirantes tuvieron que cocinar un plato mexicano que incluyese chile y la peor fue Laura. Preparó un ceviche, que es un plato peruano, no mexicano, pese a que luego intentó colarlo como aguachile.

Aun así, Laura tuvo otra oportunidad de salvarse compitiendo contra Albert y Claudia, otros dos aspirantes procedentes del casting. Para lograr salvarse, debían replicar un sope creado por el chef Roberto Ruiz. Finalmente, Claudia fue la que más se acercó al reto y se ganó su regreso a las cocinas como nueva concursante.

Eso supuso la expulsión definitiva de Laura, a la que no le sirvió de mucho la pulsera de la suerte que le había prestado Álex. "Me siento triste por irme pero contenta porque esta experiencia ha sido increíble. Me ha encantado y me ha llegado al alma. He aprendido de cocina, de las personas y de mí misma. Voy de persona superfuerte, pero al final soy una persona supersensible" fue su despedida.

