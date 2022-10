Amazon derrumba el precio de este proyector durante el Prime Day: el más compacto de su gama con el que puedes disfrutar de Android TV

Seguimos navegando entre la ingente cantidad de ofertas del Amazon Prime Day, viendo un gran número de descuentos muy llamativos. Como siempre, os recordamos puedes conseguir hasta 30 días gratis de Amazon Prime y así poder disfrutar de las ofertas exclusivas, envío rápido y gratis y otras ventajas de Amazon.

No todo son televisores, barras de sonido y dispositivos de Amazon, sino que en la propia tienda podemos encontrar un buen número de proyectores en oferta cuyo precio es bastante tentador. Es el caso del proyector XGIMI MoGo Pro, un curioso modelo que destaca por su diseño alejado de lo tradicional y, evidentemente, por su reducido precio durante el Amazon Prime Day, ya que podemos encontrarlo por tan solo 399 euros.

XGIMI MOGO Pro Mini proyector portátil, proyector 1080p nativo compatible con 4K con Android TV 9.0 integrado, altavoz Harman Kardon, interior y exterior, Cine en casa Solo en el Prime Day 399,00€ PVP en PcComponentes 669,81€

El precio más bajo de este proyector -hasta ahora, claro- era de 499 euros, pero el modelo XGIMI MoGo Pro se desploma en el Amazon Prime Day hasta los 399 euros, un precio bastante interesante para un proyector de estas características.

Comprar proyector con Android TV al mejor precio

Entrando en materia de lo que suele llamar más la atención, al menos a simple vista, es que cuenta con un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en proyectores, apostando por un diseño vertical en lugar de horizontal y con un acabado en gris con el sistema de proyección en la parte superior del dispositivo. Por su parte, la calidad de imagen es esencial en estos productos, y este modelo incluye un panel de hasta 100 pulgadas con resolución Full HD, algo que debemos destacar por su rango de precio.

Un aspecto quizás no tan bueno es el tema de la iluminación, ya que cuenta con 300 lúmenes ANSI. No obstante, se trata de un proyector compacto ideado para interiores, por lo que no debemos tener ningún problema en encontrarnos ante una gran calidad de imagen. Además, algo súper positivo es que cuenta con la prestigiosa marca Harman Kardon Premium, por lo que puede reproducir un sonido con una espectacular calidad.

Entre otras especificaciones, incluye corrección trapezoidal vertical automática de 40º y, la guinda del pastel, es que incluye Android TV como sistema operativo. Normalmente no suele ser la misma versión que podemos encontrar en las Smart TV, pero podemos descargar gran parte del catálogo de aplicaciones sin ningún problema. Además, también cuenta con Chromecast integrado y Google Assistant, mejorando así la comodidad que podemos tener a la hora de querer reproducir cualquier tipo de contenido.

¿Más ofertas?

Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas del Amazon Prime Day no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:





Así como a nuestros compañeros de Compradicción : puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook , e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram .

Si te haces de Amazon Prime , dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, acceso prioritario a ofertas, servicios como Prime Video , Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta 24,95 euros al año y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.