Amazon te propone una maratón de películas con estos descuentazos en las sagas de 'El Señor de los Anillos', 'Juego de Tronos' y mucho más

A estas alturas, somos muchos los que hemos caído bajo la tentación de los descuentos del Amazon Prime Day, y si aún no te has dado un pequeño capricho es porque aún no sabes que tienes hasta 30 días gratis de Amazon Prime con acceso a las ofertas exclusivas, envío rápido y gratis, y muchas otras ventajas.

Una buena película, serie, videojuego o programa de televisión siempre tiene su correspondiente competencia. 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' y 'La Casa del Dragón' son el ejemplo más claro, y reciente, donde se han batido a duelo durante varias semanas. Pero hoy estamos para recomendaros esta selección de películas y series con un majestuoso descuento en el Amazon Prime Day de las principales franquicias, y que sabemos que os encantan.

'Juego de Tronos'

No es 'La Casa del Dragón', pero sí el futuro de la historia de poniente que tanso seguidores ha acumulado desde aquella lejana primera temporada de 'Juego de Tronos'. Es evidente que podemos ver guiños de todo tipo en ambas series, y una buena forma de descubrirlos es volviendo a ver cada uno de los episodios de la primera de ellas. Además, hacerlo ahora es más asequible, ya que su edición Blu-ray de la colección completa que podíamos ver en Amazon por 224 euros se desploma hasta los 145,60 euros.

'El Señor de los Anillos'

Orcos, humanos, elfos, magos y enanos se han vuelto a ver las caras en 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder' en una impresionante serie con una gran financiación por parte de Amazon. Somos muchos los que hemos vuelto a las clásicas cintas de 'El Señor de los Anillos', recordando así viejos tiempos y, por supuesto, nuestra infancia. Si aún no lo has hecho, ahora es el mejor momento, ya que en Amazon podemos encontrar tanto la primera trilogía en DVD, que pasa de los 25,99 euros hasta los 20,97 euros -también está disponible su versión extendida por 32,47 euros-, como la correspondiente trilogía de 'El Hobbit', por 70,22 euros frente a sus 107 euros habituales, donde podemos acompañar a un joven Bilbo Baggins -o Bolsón- en su primera gran aventura.

'Friends'

¿Quién no ha visto algún capítulo de 'Friends'? Son muchos los capítulos y temporadas, y sobre todo la fama que se ha ganado esta serie sitcom durante años. A día de hoy podemos ver en algunos canales de televisión que siguen emitiéndola, pero poder elegir cada capítulo que nosotros queramos, y por supuesto poder ver la serie entera, es como mejor se disfruta de la serie. Si te ha picado el gusanillo de comenzarla otra vez, durante el Amazon Prime Day puedes llevarte la edición completa en DVD junto a una espectacular caja coleccionista por tan solo 51,97 euros frente a los habituales 79,95 euros.

James Bond

"Mi nombre es Bond, James Bond" es una de las frases que más he repetido en mi infancia por la pasión que le he tenido siempre al personaje creado por Ian Fleming. Son muchas las películas que se han estrenado desde el lejano año 1962, contando con un buen número de actores que han encarnado al protagonista. Una de las colecciones más completas con la que podemos ver casi todas las películas -de diferentes actores- es la colección Bond en formato DVD, que incluye un total de 24 de las cintas más populares del espía de Hollywood: desde 'Agente 007 contra el Dr. No' hasta 'Spectre' -ambas incluidas-, y su precio se queda en 77,97 euros frente a los habituales 89,93 euros.

¿Más ofertas?

Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas del Amazon Prime Day no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:





Así como a nuestros compañeros de Compradicción : puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook , e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram .

Si te haces de Amazon Prime , dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, acceso prioritario a ofertas, servicios como Prime Video , Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta 24,95 euros al año y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.