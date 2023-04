Baby Yoda la lía parda con los precios de Amazon: el Monopoly de 'The Mandalorian' vuelve de oferta y roza su precio mínimo en su versión más exclusiva

Aunque la tercera temporada de 'The Mandalorian' no haya conseguido mantener a su público expectante en cada capítulo, seguimos disfrutando cada momento de las aventuras del dúo Din Djarin y Baby Yoda. Una buena forma de disfrutar la serie es acompañarla con una de las mejores versiones del Monopoly, que además está de oferta: la versión de 'The Mandalorian' bajo una edición bastante exclusiva por parte de la marca y que podemos encontrar por solo 35,02 euros en Amazon.

Hay varias versiones del Monopoly de 'The Mandalorian', pero esta es la que viene con una caja especial y un contenido digno de estar a la altura de la serie. Normalmente solemos encontrar un precio recomendado de 41 euros, dependiendo de la tienda y de si está o no de oferta. Pero ahora podemos encontrarlo en Amazon por 35,02 euros, algo a destacar porque lleva sin estar tan barato desde el pasado mes de noviembre.

Comprar Monopoly de 'The Mandalorian' al mejor precio

Tal y como hemos mencionado antes, viene con una caja completamente personalizada con un aspecto rugoso y con una serigrafía con el nombre de la serie. Su interior también destaca por el gran nivel de detalle en todo su contenido. Por un lado tenemos ocho tokens o figuras con los personajes más clásicos de 'The Mandalorian', como Din Djarin, Baby Yoda o Moff Gideon, entre otros. Además, cada una de ellas presenta un buen nivel de detalle, así como colores diferentes dependiendo de si son villanos o no.

Más allá de contar con un objetivo prácticamente igual al clásico juego de mesa, el tablero reúne los escenarios más emblemáticos de las primeras temporadas. Y sí, también viene la clásica cárcel de los Monopoly. Las cartas igualmente vienen personalizadas y Baby Yoda toma el rol del personaje más importante al contar con una habilidad única, por lo que tendremos que hacernos con él para tener una clara ventaja durante la partida.

