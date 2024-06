'Back to Black', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el biopic basado en la vida de Amy Winehouse que ha dividido a crítica y público

Los biopics musicales son una genial forma para que las nuevas generaciones conozcan a los grandes iconos de la música y para que los que hemos crecido con sus canciones volvamos a disfrutar de ellas. Y en estas últimas semanas han llegado bastantes biopics a las salas de cine: 'Bob Marley: One Love', 'Segundo Premio' y, en último lugar, 'Back to Black'.

Estrenada el pasado 31 de mayo, 'Back to Black' es un biopic que se centra en la vida de Amy Winehouse, una cantante que sin duda destacó por muchos motivos, pero sobre todo por su particular voz. La película está dirigida por Sam Taylor-Johnson ('Cincuenta sombras de Grey') y cuenta con un elenco formado por los actores y actrices Marisa Abela ('Barbie'), Jack O'Connell ('Invencible') y Eddie Marsan ('Vesper').

Cuándo y dónde podremos ver 'Back to Black' en las plataformas de streaming

'Back to Black' se ha estrenado hace escasos días en los cines españoles, por lo que de momento es pronto para saber exactamente cuándo llegará al formato digital, independientemente de si es mediante servicio de suscripción o en alquiler y compra. Por lo general, las películas suelen tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno en cines hasta su llegada a las plataformas digitales, y en este caso no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o septiembre.

Ahora bien, aunque de momento no hay nada oficial, 'Back to Black' es una película que está producida por Monumental Pictures y distribuida por Universal Pictures, por lo que si atendemos a otras producciones de Universal, debería llegar de forma exclusiva mediante servicio de suscripción a SkyShowtime.

Queda por saber si antes, durante o después de su estreno en SkyShowtime (o en otra plataforma si así lo decide la compañía) vaya a estar disponible en otras plataformas mediante la opción de alquiler y compra. Por el momento no hay nada oficial (la película estará disponible en los cines durante las próximas semanas), pero no sería de extrañar atendiendo a los últimos estrenos que hemos visto durante estos últimos meses, ya que cada vez son más las productoras y distribuidoras que apuestan por estos formatos.

'Back to Black' es un biopic de la cantante Amy Winehouse que explora desde sus éxitos —tales como 'Rehab' o 'You know I'm no Good'— hasta sus problemas de adicción con el alcohol y otras drogas. Además, tal y como indica el nombre de la película, se explora uno de los álbumes de más éxito de la cantante: Back to Black, que le valió para conseguir seis premios Grammy.

Aunque la película se ha estrenado hace escasos días, en páginas como Rotten Tomatoes podemos encontrar una buena variedad y cantidad de críticas, tanto profesionales como del público. Hay una gran disparidad entre ellas, ya que con las 164 críticas profesionales se queda en una valoración media del 34%, mientras que con las más de 100 críticas por parte del público esa cifra sube hasta el 86%.

También te puede interesar

Bohemian Rhapsody 4k Ultra-HD [Blu-ray] Hoy en Amazon — 19,66 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Monumental Pictures

En Espinof | 'Cualquiera menos tú', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la comedia romántica con Sydney Sweeney que arrasó en taquilla

En Espinof | 'Sala de profesores', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que ha divido a crítica y público